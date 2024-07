Największe laboratorium AI w Europie zostanie przejęte przez AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła podpisanie ostatecznej umowy przejęcia Silo AI, czyli największego prywatnego laboratorium sztucznej inteligencji w Europie o wartości ok. 665 milionów USD. Jest to kolejny znaczący krok AMD na drodze do oferowania kompletnych rozwiązań AI w oparciu o otwarte standardy. Jest to zarazem ruch, który umożliwi szybszą implementację rozwiązań AI dla szerokiego grona klientów. Silo AI to firma z siedzibą w Helsinkach, która działa na rynkach europejskich i północno-amerykańskich. Jej pracownicy to światowej klasy naukowcy i inżynierowie, którzy specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań napędzanych sztuczną inteligencją i pomagających klientom szybko zintegrować AI w ich produktach, usługach i procesach. Silo AI poza tym tworzy najwyższej klasy otwarte i wielojęzyczne LLM, jak Poro czy Viking, które działają w oparciu o platformy AMD, a także platformę SiloGen. Wśród użytkowników tych rozwiązań są m.in. Allianz, Philips, Rolls-Royce czy Unilever.







W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma AMD zrealizowała serię istotnych inwestycji w celu oferowania kompletnych (end-to-end) rozwiązań AI działających w oparciu o otwarte standardy. W 2023 roku przejęto także Mipsology i Nod.ai. Proces przejęcia Silo AI powinien zostać ukończony w drugiej połowie 2024 roku.



Ostatnio największy dostawca usług inteligentnego parkowania w Singapurze - Sun Singapore Systems wdrożył nowy system AI w oparciu o układy AMD Zynq UltraScale+. Dzięki temu system ten będzie miał zapewniony długi okres wsparcia i zarazem elastyczność w dostosowywaniu modeli i algorytmów AI do zmieniających się wymagań i standardów. Ponadto dzięki realizowanemu w czasie rzeczywistym wnioskowaniu AI nowa technologia AMD zapewnia 99% dokładność w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, a także umożliwia szybkie wykrywanie naruszeń przy parkowaniu i stosowanie innych zaawansowanych funkcji.











źródło: Info Prasowe - AMD