FiiO KA17, KA11 i JA11 - nowa seria dongli USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO wprowadziło właśnie trzy nowe i niewielkie – a przy tym praktyczne – produkty. Są to: FiiO KA17, czyli DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym i wyjściem zbalansowanym oraz FiiO KA11 i JA11, będące miniaturowymi przetwornikami cyfrowo-analogowmi z wyjściem słuchawkowym. Każde z tych urządzeń zostało zaprojektowane tak, aby w swoim przedziale cenowym być punktem odniesienia. I zaoferować przy tym nie tylko znakomitą jakość dźwięku, ale i wygodę obsługi oraz sprawdzającą się w praktyce funkcjonalność. Nowe urządzenia tej lubianej marki z pewnością ucieszą wszystkich tych, którzy chcą wyraźnie poprawić brzmienie z komputera, telefonu, czy tabletu.







FiiO KA17 – DAC oparty o podwójne układy ES9069Q i zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy THX AAA 78+

Sercem układu konwersji w FiiO KA17 są najnowsze, czwartej generacji już przetworniki firmy ESS Technology. Zastosowano tu dwa układy ES9069Q, czyli po jednym na kanał. Przekłada się to nie tylko na doskonałe parametry, ale też na znakomite, przestrzenne brzmienie ze świetnie wybudowaną sceną dźwiękową. Przetworniki te współpracują z 16-to rdzeniowym układem wejściowym XMOS XU16. Dzięki temu FiiO KA17 jest w stanie obsłużyć sygnał wysokiej rozdzielczości, wliczając w to PCM o częstotliwości próbkowania 768kHz oraz DSD o rozdzielczości DSD512. Ponadto mamy tutaj też pełne dekodowanie MQA oraz kompatybilność wstecz ze standardem UAC 1.0.



Zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy THX AAA 78+ oraz tryb stacjonarny

FiiO KA17 posiada dopracowany cały tor audio, dlatego z doskonałymi przetwornikami pracują cztery wzmacniacze słuchawkowe oparte o uznaną technologię THX. Jednocześnie KA17 posiada też jakże lubiany przez użytkowników tryb stacjonarny, w którym może ono być zasilane przed dodatkowy, dedykowany port USB-C. W takiej konfiguracji wzmacniacze słuchawkowe zaczynają działać równolegle i są w stanie zaoferować aż po 650mW mocy na kanał na wyjściu zbalansowanym (oraz 270 mW na wyjściu niezbalansowanym). Sprawia to, że KA17 wyznacza nowy poziom w zakresie możliwości wysterowania większych słuchawek dla urządzeń w swojej klasie.



Zaawansowany korektor parametryczny

Dzięki zastosowaniu układu XMOS XU316 o sporej mocy obliczeniowej mamy też dostęp do rozbudowanego korektora posiadającego 10 konfigurowalnych pasm częstotliwości. Będzie on szczególnie przydatny dla wszystkich tych, którzy chcą poprawić brzmienie swoich słuchawek, lub też dostosować je do swoich indywidualnych preferencji. Do KA17 możemy pobrać oprogramowanie dla urządzeń mobilnych, w którym będziemy mogli w wygodny sposób skonfigurować korekcję parametryczną.



Zaawansowana konstrukcja i dopracowanie w każdym szczególe

FiiO KA17 to urządzenie niezwykle wręcz dopracowane. Bo sekcję cyfrową oraz analogową podzielono na osobne, dedykowane płytki. Zastosowano też wyświetlacz OLED, który jest czytelny i energooszczędny zarazem. A ponadto użyto zaawansowanego systemu zasilania oraz precyzyjnych oscylatorów kwarcowych dla zapewnienia jak najniższego poziomu jittera w sekcji cyfrowej.



FiiO KA17 dostępny jest już na rynku, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 799 PLN.







FiiO KA11 – mobilny DAC USB-C z wyjściem słuchawkowym

FiiO KA11 posiada specjalizowany układ DAC Cirrus Logic CS43131, który oferuje otwarte i naturalne brzmienie będące znacząco lepszym od tego, co może zaoferować nam wyjście audio z telefonu, czy tabletu. A z kolei dzięki zastosowaniu nowoczesnego interfejsu USB FiiO KA11 oferuje też wsparcie dla gęstych formatów audio takich, jak PCM 384 kHz oraz DSD256. Mamy tutaj nawet dostęp do ustawień filtra cyfrowego w przetworniku (z poziomu aplikacji sterującej FiiO), co dodatkowo pozwoli nam na dostosowanie brzmienia pod nasze indywidualne preferencje.



Kompatybilność oraz spora moc wyjściowa

FiiO KA11 dostępny jest zarówno w wersji z wtyczką Lightning, jak i USB-C. A to sprawia, że możemy podłączyć go do szerokiego wachlarza urządzeń. Jednocześnie zastosowano wysokiej klasy kabel z miedzią pokrytą palladem, który dodatkowo wzmocniony jest specjalnym oplotem. Nie bez znaczenia będzie także moc 245 mW przy obciążeniu 16 omów, która sprawi, że z KA11 napędzimy praktycznie każde słuchawki przenośne, jakie będziemy chcieli do niego podłączyć.



FiiO KA11 dostępny jest już na rynku, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 199 PLN.







FiiO JA11 – przystępny cenowo DAC z wyjściem słuchawkowym i DSP

FiiO już nie raz tworzyło urządzenia we współpracy z Jade Audio. I to za każdym razem z doskonałym skutkiem. Dlatego także i teraz postanowiono zaproponować urządzenie przystępne cenowo. A przy tym posiadające zaskakujące wręcz możliwości. FiiO JA11 to niewielki DAC z wyjściem słuchawkowym, który przy naprawdę niewielkiej cenie oferuje nie tylko wsparcie dla gęstych formatów, ale i wiele więcej. Mamy w JA11 zarówno obsługę PCM 384 kHz, jak i DSD128. Ale to nie wszystko, bo JA11 daje użytkownikowi także DSP z korektorem parametrycznym dostępnym z poziomu aplikacji. Co więcej, mamy w JA11 także w pełni metalową, trwałą obudowę. A ponadto wysokiej jakości kabel, w którym zastosowano przewodniki z miedzi pokrytej palladem oraz trwały i elastyczny oplot. Wszystko to sprawia, że FiiO JA11 to urządzenie kompletne i jednocześnie dostępne praktycznie dla każdego.



FiiO JA11 dostępny jest już na rynku, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi tylko 79 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP