Ekskluzywna, olimpijska edycja smartfonu Galaxy Z Flip6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung, ogólnoświatowy partner Igrzysk olimpijskich i paralimpijskich, zaprezentował olimpijską edycję najnowszego smartfonu Galaxy Z Flip6, zaprojektowanego i dostosowanego wyłącznie dla sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paralimpijskich Paryż 2024. Oznacza to kontynuację ponad trzydziestoletniej tradycji dostarczania przez Samsung najnowocześniejszych technologii i premierowych urządzeń mobilnych na potrzeby Igrzysk. To pierwsza w historii edycja olimpijska wyposażona w Galaxy AI. Smartfon Galaxy Z Flip6 został zaprojektowany, by dać więcej wygody i emocji sportowcom już od chwili pojawienia się w Paryżu Ponadto, to pierwszy przypadek udostępnienia sportowcom najnowszego produktu Samsung przed jego oficjalną premierą na rynku. Galaxy Z Flip6 zajmie także centralne miejsce podczas Igrzysk jako pierwsza edycja olimpijska, która stanie na podium.







Smartfon może pochwalić się kompaktową i wszechstronną konstrukcją w efektownej żółtej kolorystyce, z obudową ozdobioną złotymi pierścieniami olimpijskimi i paralimpijskimi symbolami Agito. Aby dodatkowo upiększyć każdy smartfon ekskluzywnym etui Flipsuit, Samsung nawiązał współpracę z paryskim męskim luksusowym domem mody Berluti, który zaprojektował oficjalne stroje drużyny Francji na ceremonię otwarcia. To etui ze skóry Venezia, ma unikalną patynę i żywą mieszankę kolorów inspirowaną kółkami olimpijskimi, celebrującymi ducha sportu.



Wrażenia sportowców z Igrzysk w Paryżu bogatsze dzięki urządzeniom z Galaxy AI

Decyzja Samsung o udostępnieniu najnowszego modelu Galaxy Z Flip6 sportowcom uczestniczącym w wyścigu Paryż 2024 przed jego oficjalnym wprowadzeniem na rynek wynika z kluczowej roli, jaką technologia Galaxy AI odgrywa w przyspieszaniu nadejścia nowej ery komunikacji, produktywności i kreatywności na smartfonach. Edycja Olimpijska Galaxy Z Flip6 zawiera szereg przydatnych innowacji, które pomogą sportowcom otworzyć się na nowe doświadczenia podczas Igrzysk, w tym następujące funkcje komunikacyjne Galaxy AI, które pomogą sportowcom z całego świata z łatwością nawiązywać kontakty podczas pobytu w Paryżu:

Interpreter (Tłumacz) – tłumaczy rozmowy telefoniczne bezpośrednio w urządzeniu, w czasie rzeczywistym, na 16 różnych języków. Ułatwi to sportowcom dzwonienie na infolinie i nawiązywanie kontaktów we własnym języku przy zastosowaniu aplikacji firmy Samsung i niektórych aplikacji z innych źródeł.

Live Translate (Tłumaczenie na żywo) – w czasie rzeczywistym tłumaczy rozmowy prowadzone „na żywo”, umożliwiając sportowcom kontakt z innymi sportowcami i wolontariuszami. Galaxy Z Flip6 tłumaczy mowę i wyświetla tekst na wyświetlaczach z obydwu stron, dzięki czemu rozmowa prowadzona jest dosłownie „twarzą w twarz”.

Tworzenie – pomaga tworzyć e-maile i posty w mediach społecznościowych w aplikacjach za pomocą prostych słów kluczowych. W aplikacji mediów społecznościowych analizuje nawet ton wcześniejszych wpisów, ułatwiając sportowcom wyrażenie emocji nawet w najbardziej ekscytujących momentach zawodów.



Sportowcy mogą też korzystać z następujących funkcji Galaxy AI, by przygotować się do zawodów, zwiększyć swoją kreatywność i uwiecznić wspomnienia z Paryża:

Instant Slow-mo – funkcja pozwala sportowcom nagrywać, udostępniać i analizować swoje występy w zwolnionym tempie, co ułatwia im udoskonalanie techniki.

Photo Assist (Asystent zdjęć) – umożliwia uzyskanie idealnego ujęcia za każdym razem dzięki korekcie rozmiaru, położenia, a nawet usunięciu niechcianych obiektów.



Wbudowane usługi i aplikacje ułatwią i uprzyjemnią udział w igrzyskach

By ułatwić sportowcom korzystanie z telefonu w Paryżu i poza nim, każdy Galaxy Z Flip6 Edycji Olimpijskiej będzie miał kartę eSIM 5G z pakietem 100 GB od Orange oraz dwuletnią globalną gwarancję firmy Samsung. Dodatkowo, by śledzić najnowsze harmonogramy igrzysk i z łatwością przemieszczać się w obiektach olimpijskich, dostępnych będzie kilka preinstalowanych oficjalnych aplikacji MKOl, takich jak Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Acred App i infolinia MKOl. Za pośrednictwem Portfela Samsung zostaną do niej załadowane kupony na bezpłatne napoje w automatach wioski olimpijskiej i paraolimpijskiej (od Coca-Cola Company, kolejnego światowego partnera igrzysk), a także karta na nieograniczony, bezpłatny dostęp do transportu publicznego (od urzędu transportu publicznego Île-de-France Mobilités), by sportowcy mogli cieszyć się zwiedzaniem Paryża i regionu.



By zapewnić sportowcom odrobinę zabawy i personalizacji, każdy Galaxy Z Flip6 Olympic Edition będzie zawierał także pakiet interaktywnych aplikacji inspirowanych Paryżem. Należą do nich PinQuest i Galaxy Experience do zbierania oraz wymiany prawdziwych i cyfrowych pinów podczas Igrzysk, Olympic Go!, oficjalne Igrzyska Olimpijskie oraz Galaxy Skateboard, nowa gra z Phryges, maskotkami Paryża 2024.



Chwile zwycięstwa – emocjonalna relacja z podium

Stanięcie na podium podczas ceremonii wręczenia medali i realizacja życiowego marzenia to jeden z najbardziej emocjonujących i zapadających w pamięć momentów, jakich może doświadczyć sportowiec. Obraz tradycyjnie utrwalany przez akredytowane media – tylko dlatego, że sportowcom zakazano wnoszenia na ceremonię rzeczy osobistych, w tym smartfonów – był zawsze spojrzeniem od zewnątrz, a nie przez oczy sportowca. Po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich Samsung udostępni Galaxy Z Flip6 Olympic Edition na podium, by sportowcy mogli stworzyć zapis własnych emocji i wspomnień za pomocą nowego autoportretu z chwili tryumfu. Technologia personalizacji firmy Samsung będzie mapować i sortować selfie sportowców według dyscypliny sportowej, a następnie przesyłać je do aplikacji Athlete365 w czasie rzeczywistym, co umożliwi zawodnikom utrwalanie wielkich chwil, by udostępniać je rodzinie i kibicom.



Edycja Olimpijska Galaxy Z Flip6 będzie prezentowana podczas pokazów „Olympic rendezvous @ Samsung”, w tym na Polach Elizejskich 125, począwszy od 12 lipca. We współpracy z MKOl i Międzynarodowym Komitetem Paralimpijskim sportowcy zaczną otrzymywać smartfony Samsung Galaxy Z Flip6 Edycji Olimpijskiej począwszy od 18 lipca.































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG