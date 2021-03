Natec Fowler 2 - lekki, wielofunkcyjny adapter USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Fowler 2 to lekki (75 g), zamknięty w aluminiowej obudowie adapter USB-C. Pozwala on poszerzyć możliwości nowoczesnych laptopów, a kompatybilne smartfony zamienić w wygodne środowisko do pracy i rozrywki. Do urządzenia, za pośrednictwem portu HDMI, można bowiem podłączyć zewnętrzny monitor 4K i wygodniej grać lub pracować na większym ekranie. Trzy porty USB 3.0 pozwalają na skorzystanie z wygodnych peryferiów, np. zewnętrznej klawiatury i myszy. Adapter Natec Fowler 2 posiada też czytnik kart pamięci w formatach micro-SD i SD, który umożliwia transfer danych np. z karty pamięci cyfrowego aparatu. Dzięki obecności portu Fast Ethernet da się natomiast połączyć z siecią Internet przy pomocy tradycyjnej skrętki.







Rynkowy debiut adaptera Natec Fowler 2 powinien nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Sugerowana cena detaliczna dla prezentowanego akcesorium została ustalona na około 199 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia