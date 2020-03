Natec Tern - ergonomiczna podstawka pod laptop

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Tern to podstawka pod laptop wykonana w całości z aluminium. Przeznaczona dla urządzeń z ekranami do 14,1” ma zapewniać prawidłowy kąt nachylenia komputera. Tym samym korzystanie z niej podczas pracy ma wspierać utrzymanie prawidłowej postawy, niwelując obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa. Podstawka pod laptop Natec Tern ułatwia także utrzymanie optymalnych temperatur sprzętu. Dzięki ergonomicznej konstrukcji, zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza, ciepło z obudowy komputera jest efektywnie odprowadzane. Powinno to skutkować wyraźnym spadkiem temperatur podzespołów i wzrostem komfortu pracy.







Dzięki możliwości składania, podstawka pod laptop Natec Tern zmieści się w torbie czy plecaku. Można więc mieć ją zawsze przy sobie. Producent zadbał także o bezpieczeństwo sprzętu. Podstawka posiada gumowe elementy, które mają zapobiegać przemieszczaniu się zarówno komputera jak i samej podstawki, jeśli ta znajdzie się na śliskich powierzchniach.



Podstawka pod laptop Natec Tern jest już dostępna w sprzedaży. Trzeba za nią zapłacić około 109 PLN.





Dane techniczne:

• odpowiednia dla laptopów: do 14.1”

• wymiary (S x D x W): 225 x 225 x 4 mm

• waga: 385 g

• materiały: aluminium, guma

• regulacja pochylenia: 1 poziom

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia