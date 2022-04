Navis F240 i F240 ARGB w nowych odsłonach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa seria układów chłodzenia cieczą - SilentiumPC Navis F240 (dostępne również w wesji z podświetleniem ARGB) to wydajny zestaw chłodzenia procesorów typu AIO, zaprojektowany we współpracy z Synergy Cooling. Cicha i wyposażona w łożysko ceramiczne asymetryczna blokopompka ze sterowaniem PWM połączona jest z chłodnicą o wielkości 240 mm z fabrycznie zamontowanymi dwoma wentylatorami Fluctus 120 PWM. Seria chłodzeń Navis F240 zaprojektowana została z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy, oprócz wyjątkowej wydajności, oczekują też niskiego poziomu dźwięku. Pod względem efektywności chłodzenia seria Navis F240 plasuje się w czołówce układów z chłodnicą 240 mm, oferując znacznie lepsze doznania akustyczne. Zestawy są kompatybilne z AMD AM4 oraz popularnymi socketami Intela, włączając w to najnowszą platformę LGA1700. Cały zestaw objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta.







Zestaw chłodzenia AIO

System chłodzenia SilentiumPC Navis F240 ARGB składa się z trzech elementów. Podstawą jest specjalnie zaprojektowany, asymetryczny blok wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z procesora i przez specjalnie zaprojektowane kanaliki oddaje je do przepływającej cieczy. Obieg płynu chłodzącego w układzie wymusza wydajna, wysokiej jakości pompa z łożyskiem ceramicznym, o dużym przepływie cieczy i prędkości od 1600 do 2600 obr./min, wyposażona w sterowanie PWM. Umożliwia to dostosowanie wydajności chłodzenia i poziomu emitowanego dźwięku do aktualnego zapotrzebowania systemu.



Po drugiej stronie zamkniętego układu chłodzenia cieczą SilentiumPC Navis F240 ARGB znajduje się masywna, 240-milimetrowa chłodnica o gęsto upakowanych żeberkach, zaprojektowana pod kątem wysokiego ciśnienia charakterystycznego dla zamontowanych na niej fabrycznie wentylatorów Fluctus 120 PWM ARGB.



Pod względem efektywności chłodzenia wersja ARGB jest identyczna jak model bez podświetlenia. Zastosowano w niej ten sam radiator i taką samą geometrię wentylatora, użytkownik nie jest więc zmuszony do poświęcenia wydajności dla uzyskania efektownych efektów wizualnych.



Zamontowane fabrycznie wentylatory Fluctus 120 PWM

Przekazana na chłodnicę energia cieplna jest rozpraszana przez dwa wydajne 120-milimetrowe wentylatory Fluctus PWM, zapewniające doskonałą wydajność przy bardzo niskiej postrzeganej głośności, co jest zasługą optymalizacji psychoakustycznych, na które Synergy Cooling złożyło wniosek patentowy. Krzywa prędkości obrotowej została wyregulowana tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi, dostępnymi dziś na rynku procesorami.



W wersji ARGB wentylatory Fluctus wyposażone są dodatkowo w system adresowalnego podświetlenia (ARGB), który zapewnia możliwość indywidualnego dobrania koloru pojedynczego źródła światła. W efekcie każdy z LED-ów znajdujących się w wentylatorach Fluctus 120 PWM ARGB może emitować inny kolor. Podświetlenie wentylatorów wykorzystuje standardowe 3-pinowe złącze ARGB, kompatybilne z większością popularnych systemów adresowalnego RGB (jak np. ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion oraz MSI Mystic Light). Wystarczy końcówkę przewodu ARGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie umożliwi sterowanie kolorami i wzorami oświetlenia.



Dołączony do zestawu kontroler Nano-Reset ARGB pozwala na sterowanie efektami podświetlenia także wtedy, gdy użytkownik nie posiada kompatybilnej płyty głównej. Oferuje on kilkanaście trybów, w tym tęczę, oddychanie, czy łagodne przejścia.



Nowy system montażu

Systemy chłodzenia cieczą z rodziny Navis F240 wyposażone zostały w całkowicie nowy, specjalnie zaprojektowany system montażu, który pozwala na łatwiejsze i szybsze zamontowanie całego zestawu. Dzięki asymetrycznej konstrukcji blokopompki oraz przeprojektowanym wężom z oplotem, możliwe jest zamontowanie chłodzenia niezależnie od wysokości wykorzystywanych modułów pamięci RAM.



Po wyjęciu z pudełka systemy Navis F240 gotowe są do zamontowania na procesorach AMD wykorzystujących gniazdo AM4 oraz procesorach Intela, wykorzystujących LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 lub LGA2011 (square ILM). Do zestawu dołączona jest również pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 w ilości umożliwiającej kilkukrotną aplikację.



Przewidywane ceny:

• SilentiumPC Navis F240: 349 PLN

• SilentiumPC Navis F240 ARGB: 399 PLN



































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC