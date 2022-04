Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model Z1 to kolejna propozycja z popularnej serii Iceberg od marki Zalman. Koreański producent ponownie postawił na prostą stylistykę z wyraźnie zaznaczonym na froncie motywem góry lodowej. To obudowa typu mATX Mini Tower, na której boku umieszczono panel z hartowanego szkła o grubości 3 mm. Dzięki niemu możemy zajrzeć do wnętrza peceta, a także uzyskać szybki dostęp do poszczególnych podzespołów. Obudowa została pokryta odpornym na zarysowania lakierem proszkowym w dwóch kolorach: czarnym lub białym. U góry umieszczono natomiast specjalny filtr przytwierdzony do konstrukcji za pomocą magnetycznych zaczepów - jego zadaniem jest ograniczanie ilości pyłu i kurzu dostającego się do wnętrza komputera.







Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i formatu mATX mini tower, wnętrze Zalman Z1 Iceberg pomieści duże podzespoły. Maksymalna długość karty graficznej to 330 mm, co pozwala na zamontowanie praktycznie każdego układu dostępnego na rynku, także z trzema wentylatorami i w wersji trójslotowej. Nie brak także możliwości w zakresie wymiany aktywnych coolerów CPU - ich maksymalna wysokość to 160 mm.



Za osiągnięcie odpowiedniego przepływu powietrza odpowiada zestaw trzech preinstalowanych wentylatorów oraz maksymalnie pięciu dodatkowych śmigieł. W obudowie Zalman Z1 Iceberg umieszczono modele o średnicy 120 mm, ale z powodzeniem będziemy mogli także korzystać z nieco większych, 140-milimetrowych. Ponadto możemy zdecydować się na montaż chłodzenia wodnego dzięki możliwości umieszczenia w środku dwóch radiatorów o maksymalnej długości 280 mm.



Wnętrze obudowy pozwala na montaż zasilacza o maks. długości 210 mm, a także pięć nośników danych o rozmiarze 2.5” (np. dyski SSD). Zalman Z1 Iceberg oferuje wsparcie dla płyt głównych w formacie mATX oraz Mini-ITX. Na górze obudowy umieszczono panel I/O, w którym znajdziemy trzy porty USB - jeden w standardzie 2.0, a pozostałe dwa to USB 3.0 typu A. Ponadto do dyspozycji otrzymujemy gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe.



Obudowa Zalman Z1 Iceberg jest już dostępna w ofercie polskich sklepów - jej cena oscyluje w granicach 220 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia