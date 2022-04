Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI z dumą prezentuje nową autorską kartę graficzną MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX. Ta została zaprojektowana, aby zapewnić niesamowite wrażenia z gry w rozdzielczości 1080p w popularnych tytułach AAA i grach esportowych w jeszcze przystępniejszej cenie. Tworzone w oparciu o wydajną i energooszczędną gamingową architekturę AMD RDNA, karty graficzne AMD Radeon RX 6400 są wyposażone w technologię pamięci AMD Infinity Cache o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach oraz szybką pamięć GDDR6. Obsługują również system Microsoft Windows 11 i technologie Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), AMD Radeon Super Resolution (RSR) i AMD Smart Access Memory, a także inne zaawansowane funkcje, które zapewniają spektakularne wrażenia wizualnie w grach, oferując jednocześnie wysokie częstotliwości odświeżania.







Moc pełnowymiarowej karty graficznej w niewiarygodnie kompaktowym formacie. Seria MSI Radeon RX 6400 AERO ITX wykorzystuje pojedynczy wysokowydajny wentylator umieszczony na niewielkim radiatorze, aby zoptymalizować rozpraszanie ciepła. Karty graficzne AERO ITX doskonale nadają się do niewielkich komputerów, mieszcząc się praktycznie w każdym systemie i zapewniając immersyjne doświadczenia w grach.



Ekskluzywny pakiet oprogramowania MSI Center zwiększa komfort użytkowania za sprawą łatwych w użyciu narzędzi, np. Frozr AI Cooling, które ujednolica wentylatory systemowe podłączone do kompatybilnej płyty głównej MSI, aby reagować na zmiany temperatury GPU.



MSI Afterburner to najbardziej rozpoznawalne i popularne oprogramowanie do podkręcania kart graficznych. Zapewnia pełną kontrolę nad GPU i umożliwia użytkownikom monitorowanie kluczowych wskaźników systemu w czasie rzeczywistym. Afterburner oferuje darmowy wzrost wydajności, zapewniający jeszcze płynniejszą rozgrywkę w grach dzięki wyższej liczbie klatek na sekundę.



Nowa karta graficzna MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX jest dostępna od dziś, 20 kwietnia 2022 roku.





















Źródło: Info Prasowe / MSI