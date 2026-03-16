Navitel FR101 PRO - inteligentna ramka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie, w którym większość zdjęć pozostaje ukryta w pamięci smartfonów, Navitel proponuje rozwiązanie, które przywraca wspomnieniom należne miejsce. Nowa inteligentna ramka multimedialna Navitel FR101 PRO pozwala na codzienne oglądanie ulubionych zdjęć i filmów w eleganckiej, nowoczesnej formie. Ramka dostępna jest w dwóch kolorach obudowy – stylowej bieli oraz klasycznej czerni. Jedną z kluczowych funkcji Navitel FR101 PRO jest łączność Wi-Fi oraz obsługa aplikacji Frameo, która umożliwia szybkie przesyłanie zdjęć i krótkich filmów bezpośrednio z telefonu. Dzięki temu nowe fotografie mogą pojawiać się na ramce niemal natychmiast – nawet jeśli wysyłane są z drugiego końca świata. To rozwiązanie sprawia, że ramka może stać się cyfrowym centrum rodzinnych wspomnień. Bliscy mogą w prosty sposób dzielić się zdjęciami z podróży, rodzinnych spotkań czy ważnych wydarzeń.







Wyraźny obraz i elegancki design

Ramka została wyposażona w ekran IPS o przekątnej 10.1 cala i rozdzielczości 1280 × 800 px, który zapewnia naturalne kolory i szerokie kąty widzenia. Dzięki temu zdjęcia są dobrze widoczne z różnych miejsc w pomieszczeniu – zarówno w salonie, jak i w biurze. Minimalistyczny design sprawia, że urządzenie pasuje do nowoczesnych i klasycznych wnętrz, stając się jednocześnie funkcjonalnym elementem wystroju domu.



Nowoczesne funkcje i duża pamięć

Navitel FR101 PRO oferuje 32 GB wbudowanej pamięci, co pozwala na przechowywanie tysięcy zdjęć i filmów. Urządzenie obsługuje również karty microSD do 256 GB, dzięki czemu przestrzeń na multimedia można łatwo rozszerzyć. Ramka wyposażona jest także w funkcję kalendarza, zegara oraz wyświetla pogodę, dzięki czemu może pełnić rolę praktycznego domowego centrum informacji. Intuicyjny ekran dotykowy sprawia, że obsługa urządzenia jest prosta i wygodna nawet dla osób, które nie korzystają na co dzień z zaawansowanych technologii.



Technologia, która przywraca emocje

Navitel FR101 PRO powstała z myślą o tym, aby najważniejsze chwile nie ginęły w cyfrowych galeriach smartfonów. Dzięki stałej prezentacji zdjęć i filmów ramka zamienia domową przestrzeń w żywą galerię wspomnień – miejsce, gdzie codzienność spotyka się z emocjami zapisanymi na fotografiach.



Navitel FR101 PRO Black i White można nabyć w sklepie Media Expert i RTV Euro AGD w cenie SRP 349 PLN.



























źródło: Info Prasowe - NAVITEL