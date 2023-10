Netatmo prezentuje Inteligentny Zamek i Klucze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Netatmo rozszerza swoją gamę produktów, prezentując Inteligentny Zamek i Klucze. Zapewnią one nie tylko bezpieczniejszy, ale też bardziej elastyczny dostęp do mieszkania. Francuski producent smart home zastosował w nowym urządzeniu antywłamaniową konstrukcję oraz w pełni szyfrowaną komunikację Bluetooth i klucze NFC. Produkt dostępny jest już w wybranych krajach europejskich i niedługo trafi na polski rynek. Inteligentny Zamek spełnia wymagania gwarantujące najwyższy poziom mechanicznego i elektronicznego bezpieczeństwa, zgodnie z normą EN15684. Został on opracowany tak, aby chronić użytkowników przed fizycznymi próbami włamania, takimi jak otwarcie zamka wytrychem, przewiercenie, wyrwanie, przecięcie czy wybicie.







Cylinder zaprojektowany w całości przez firmę Netatmo wykonano ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości i wzmocniono podkładką zapobiegającą przewierceniu oraz trzema kołkami zabezpieczającymi, zapewniającymi zwiększony poziom ochrony. Inteligentny Zamek zaprojektowano również tak, aby opierał się próbom piractwa komputerowego, dlatego nie jest podłączony do Internetu. Drzwi można otworzyć jedynie z bliskiej odległości za pomocą smartfonu dzięki bezpiecznej i w pełni szyfrowanej komunikacji Bluetooth lub za pomocą Inteligentnych Kluczy NFC. Urządzenie wyposażono również w system Secure Element – tylko jeden, niepowtarzalny i chroniony komponent zintegrowany z każdym zamkiem może zatwierdzić wszystkie czynności otwierania, zamykania i dodawania nowego klucza.



Dostęp możliwy dzięki Inteligentnym Kluczom…

Inteligentny Zamek Netatmo można zamknąć i otworzyć przy pomocy Inteligentnego Klucza, używając go jak tradycyjnego rozwiązania. Dzięki temu domownicy nie zmieniają swoich przyzwyczajeń, a dostęp do domu mają również te osoby, które nie korzystają smartfonu, jak na przykład dzieci czy osoby starsze. Inteligentne Klucze opierają się na certyfikowanej technologii NFC i są chronione złożonymi metodami kryptograficznymi, co sprawia, że są niemożliwe do podrobienia, a w przypadku utraty lub kradzieży można je dezaktywować za pomocą aplikacji Home + Security.

W zestawie znajdują się trzy klucze, jednak w tej samej aplikacji do swojego Inteligentnego Zamka można dodać dowolną ich liczbę, zależnie od potrzeb. Dodatkowe klucze można zamówić w sklepie internetowym Netatmo. Ponadto, jeden Inteligentny Klucz można zintegrować z kilkoma Inteligentnymi Zamkami na raz. Jeżeli w domu znajduje się więcej niż jedno wejście, użytkownik może w ten sposób ograniczyć liczbę kluczy. Instalacja urządzenia trwa zaledwie kilka minut: wystarczy wymienić zwykłą śrubę i gotowe.



… a także przy pomocy smartfonu

Możliwe jest także zablokowanie lub odblokowanie drzwi wyposażonych w Inteligentny Zamek Netatmo, używając smartfonu i aplikacji Home + Security. W chwili wyjazdu na urlop użytkownik nie musi już chować kluczy ani oddawać ich sąsiadowi, aby nakarmił kota czy podlał kwiaty: może wysłać zaproszenie z aplikacji Home + Security, udzielając tymczasowego dostępu, który można odwołać w dowolnym momencie. Goście uzyskają dostęp do mieszkania za pomocą własnego smartfonu, pobierając aplikację przeznaczoną do uzyskiwania uproszczonego dostępu: Home + Guest. Nie będzie wtedy konieczne tworzenie konta ani hasła.



Rok samodzielnego działania i zasilanie awaryjne

Bateria Inteligentnego Zamka zapewnia ponad rok działania. Użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfonie, gdy będzie zbliżał się czas wymiany baterii. W razie całkowitego rozładowania Zamka możliwe jest podłączenie zasilania awaryjnego przez micro-USB, co pozwala na tymczasowe aktywowanie Zamka, dając czas na wymianę baterii i zapewnienie sobie spokoju na kolejny rok.



Kompatybilność i scenariusze z innymi inteligentnymi urządzeniami

Inteligentny Zamek Netatmo jest kompatybilny z Apple Home, umożliwiając tworzenie inteligentnych interakcji z innymi kompatybilnymi produktami. Na przykład użytkownik może zaprogramować automatyczne włączanie się światła w wejściu w chwili odblokowywania drzwi wejściowych.



Dostępność

Inteligentny Zamek i Klucze jest dostępny od 19 września w wybranych krajach Europy. W Polsce produkt będzie możliwy do kupienia na stronie internetowej: www.netatmo.com.























Źródło: Info Prasowe - Netatmo