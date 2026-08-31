Newline Interactive wprowadza monitor interaktywny Elara Elite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Newline Interactive wprowadza Elara Elite – monitor interaktywny, który zamienia sposób myślenia o sali konferencyjnej czy szkoleniowej. Wszystko dzieje się szybciej, wygodniej i bardziej profesjonalnie. Monitor łączy rozdzielczość 4K z odświeżaniem 600Hz i kontrastem 5000:1. Obraz – ostry jak brzytwa, dźwięk z dwóch głośników wspartych subwooferem – zaskakuje immersyjnością i Android 16 – który nie jest tylko kolejną wersją systemu, a motorem odczuwalnych zmian w wielkoformatowych ekranach.







Mózgiem Elara Elite jest Android 16 zoptymalizowany pod pracę wielookienkową – można prowadzić wideokonferencję i mieć równocześnie otwarty dokument, bez przełączania widoków. Certyfikacja Google EDLA otwiera bezpośredni dostęp do Dysku Google i Google Play – eliminując uciążliwe szukanie pendrive’a. System pilnuje też prywatności: osobne profile użytkowników, szyfrowanie i kontrola dostępu do kamery i mikrofonu chronią dane, gdy z ekranu korzysta wiele osób.



Moc tam, gdzie jej potrzeba

Procesor Rockchip RK3588 łączy wydajne i energooszczędne rdzenie, więc aplikacje startują błyskawicznie, a monitor nie traci oddechu nawet przy kilku zadaniach naraz. Wi-Fi 7 zapewnia stabilne bezprzewodowe udostępnianie ekranu, NFC zastępuje hasło zbliżeniem karty, a jeden kabel USB-C przesyła jednocześnie zasilanie (do 100 W), obraz, dźwięk i dotyk.



Pisanie jak długopisem, dosłownie

Technologia Zero Bonding skraca dystans między szkłem a panelem do 0,8 mm – ekran reaguje na dotyk niemal bez opóźnienia, a dokładność pisania 0,5 mm daje wrażenie prawdziwego pióra na papierze. Powłoki antyrefleksyjna, antyodciskowa i antybakteryjna (ze srebrem) dbają o czytelność i higienę ekranu używanego przez wiele osób dziennie.



Dźwięk i obraz gotowe na każdą rozmowę

Dwa głośniki 25W i subwoofer 25W wypełniają dźwiękiem całą salę, a osiem mikrofonów wyłapuje głos z odległości do 10 metrów – z redukcją szumów i echa. Możliwość podłączenia kamery do dedykowanego portu z funkcją kadrowania obrazu i śledzenia mówiącego daje efekt naturalnej rozmowy bez kontrolowania sprzętu. Zaimplementowany moduł AI odpowiada za rozpoznawanie obiektów i gestów bez obciążania głównego procesora.



Ekosystem, nie tylko ekran

Newline Elara Elite to także pakiet użytecznych aplikacji w zestawie: Whiteboard (tablica AI do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym), Newline Cast+ (bezprzewodowe udostępnianie treści), Newline ClassroomTools (wsparcie dla nauczycieli),Newline Engage (liczne narzędzia dla nauczycieli), Newline Display Management Plus (zdalne zarządzanie flotą monitorów z automatyczną konfiguracją Zero Touch) oraz Newline Signage Pro (zarządzanie treścią na wielu ekranach naraz).



Monitor Newline Elara Elite jest dostępny w pięciu rozmiarach – od 55” po 98” – więc równie dobrze sprawdzi się w małej sali spotkań, jak i w dużym audytorium.





















źródło: Info Prasowe - Newline Interac