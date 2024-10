Nextbase przedstawia najnowszą kamerę samochodową - Piqo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Nextbase prezentuje swój najnowszy produkt - Piqo. To najmniejsze i najbardziej dyskretne urządzenie w historii marki. Oferuje bogatą gamę funkcji, wraz z wysoką jakością obrazu oraz całkowicie nową, prostą w obsłudze aplikacją. Nextbase Piqo dostępny jest w dwóch wersjach – Piqo 1K (Full UWHD/1080p) i Piqo Pro 2K (Quad HD/1440p). Oba modele zawierają funkcję Emergency SOS, wspieraną przez precyzyjny system GPS 10hz i technologię G-sense+, która automatycznie zawiadamia służby ratownicze w razie poważnego wypadku, udostępniając lokalizację oraz inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy.







Dodatkowo, oba modele Piqo oferują zaawansowaną technologię znaną z modelu iQ, tym razem dostępną w przystępniejszym cenowo wariancie Lite. Zapewnia ona dostęp do kluczowych funkcji, jednocześnie oferując uproszczone wersje rozwiązań z pierwszej na świecie inteligentnej kamery samochodowej w znacznie niższej cenie.



Tryb Stróża Lite monitoruje pojazd, gdy prowadzi go ktoś inny niż właściciel (członek rodziny, parkingowy lub mechanik) i automatycznie zapisuje nagrania wideo oznaczone czasem i pozycją GPS, jeśli zostanie wykryte zdarzenie. Nagrania te można następnie pobrać za pośrednictwem nowej, zintegrowanej aplikacji. Jeśli mechanik przekroczy ustaloną przez właściciela prędkość, nagranie zostanie automatycznie zapisane, a użytkownik otrzyma powiadomienie. Głosowo aktywowany Tryb Świadka Lite natychmiast udostępnia nagrania z wnętrza pojazdu wybranemu kontaktowi awaryjnemu w razie incydentu, jeśli jest połączony przez Bluetooth w momencie wyzwolenia.



Pełna lista funkcji obejmuje:

• Tryb Stróża Lite – ustawienie parametrów prędkości i obszaru geograficznego dla samochodu umożliwia ochronę plików na urządzeniu Piqo w sytuacji, gdy pojazd jest używany przez inną osobę lub opuszcza wyznaczony obszar.

• Tryb Świadka Lite – funkcja aktywowana głosem, która natychmiast powiadamia kontakt awaryjny lub wybraną osobę trzecią, jeśli dojdzie do zdarzenia, pod warunkiem, że Bluetooth jest połączony w momencie aktywacji.

• Emergency SOS – dostępna wyłącznie w Nextbase, funkcja potencjalnie ratująca życie, która automatycznie powiadamia służby ratunkowe o wypadku, podając lokalizację i kluczowe informacje niezbędne do udzielenia pomocy.

• Sterowanie głosowe – natywne sterowanie głosowe Nextbase umożliwia bezproblemowe wydawanie poleceń kamerze Piqo.

• Inteligentne parkowanie – automatyczne uruchamianie nagrywania w momencie uderzenia w samochód oraz powiadomienie użytkownika po powrocie w zasięg pojazdu.

• Przyjazny interfejs – nowa, przypisana Piqo aplikacja koncentruje się na ochronie kierowcy, oferując płynne i interaktywne doświadczenie użytkownika.



Nowa aplikacja Piqo została stworzona z myślą o bezpieczeństwie i zaangażowaniu użytkowników, oferując kierowcom płynne, intuicyjne korzystanie. Zintegrowany pulpit nawigacyjny zbiera dane użytkownika i wprowadza elementy grywalizacji, oferując bardziej interaktywne doświadczenie. Funkcje takie jak codzienne materiały wideo, spersonalizowane dane kierowcy i interakcje społecznościowe mają na celu utrzymanie zaangażowania i motywacji kierowców.



Cena i dostępność:

Wideorejestratory Nextbase Piqo 1K i Piqo Pro 2K będą dostępne na polskim rynku na przełomie listopada i grudnia tego roku. Model Piqo 1K w rekomendowanej cenie 499 PLN, zaś Piqo Pro 2K Quad HD 1440p w rekomendowanej cenie 599 PLN. Dodatkowo marka zaoferuje możliwość instalacji kamer u wybranych sprzedawców detalicznych.

Nextbase Piqo obsługuje pakiety subskrypcyjne, w tym bezpłatny oraz miesięczny i roczny, bez konieczności podpisywania umowy:

Subskrypcja Solo (bezpłatna) obejmuje:

• Tryb Stróża Lite

• Tryb Świadka Lite

• Sterowanie głosowe

• Inteligentne parkowanie

• Pobieranie i udostępnianie filmów

• 30 dni przechowywania w chmurze



Subskrypcja Protect (12.99 PLN miesięcznie lub 99.99PLN rocznie, bez stałej umowy) obejmuje wszystkie powyższe funkcje oraz:

• Emergency SOS

• 180 dni przechowywania w chmurze

• Przedłużoną 36-miesięczna gwarancję





























źródło: Info Prasowe - Nextbase