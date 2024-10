MagicOS 9.0 - HONOR redefiniuje korzystanie ze smartfonu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała w Chinach nowy MagicOS 9.0 - pierwszy w branży spersonalizowany system operacyjny AI. To przełomowe rozwiązanie integruje nową linię MagicLM, a Asystent YOYO zostaje ulepszony do bardziej wydajnego AGENTA AI. Dzięki premierze sklepu AI Agent Store, HONOR tworzy nową erę inteligentnych doświadczeń z multimodalnym ekosystemem. W przeciwieństwie do powszechnej w branży praktyki wspierania aplikacji lub tworzenia aplikacji AI za pomocą dużych modeli językowych (large language model, LLM), HONOR wykorzystuje LLM do zwiększania możliwości AI na poziomie platformy, co ma na celu zapewnienie takich doświadczeń, jak multimodalna naturalna interakcja, dokładne rozpoznawanie intencji i usługi pętli zamkniętej dla złożonych zadań.







Dzięki nowemu MagicOS 9.0, HONOR wprowadza linię MagicLM, z rodziny LLM, której celem jest przekształcenie doświadczeń z interakcjami językowymi, wizualnymi, dźwiękowymi i multimodalnymi. HONOR nadal wprowadza ulepszenia do sztucznej inteligencji na poziomie platformy, napędzając jej zmianę w system operacyjny oparty na AI. W centrum nowej linii MagicLM znajduje się model LLM, który dynamicznie przydziela moc obliczeniową AI na podstawie konkretnych potrzeb użytkowników. Sprawnie i elastycznie łącząc oraz przydzielając zasoby na urządzeniu i w chmurze, nowy model osiąga optymalną równowagę między wydajnością a wrażeniami z użytkowania, jednocześnie spełniając zróżnicowane wymagania posiadaczy smartfonów.



LLM, z trzema miliardami parametrów, to model działający na urządzeniu, który będzie obsługiwał serię produktów HONOR ze średniej i najwyższej półki. W porównaniu do poprzedniego modelu o siedmiu miliardach parametrów, nowy model zredukował o 80% zużycie energii, zwiększył prędkości ładowania o 77%, a także osiągnął 500% wzrost prędkości przewidywania kolejnego słowa oraz odpowiednio zredukował o 1,8 GB i 1,6 GB użycie pamięci ROM i RAM. Oznacza to znaczną poprawę w porównaniu ze standardami branżowymi. Tymczasem modele w chmurze będą również obsługiwać pełną gamę produktów w portfolio HONOR.



Zupełnie nowy Agent AI YOYO toruje drogę do automatycznego sterowania AI na smartfonach

Podczas wydarzenia, HONOR ogłosił również, że YOYO z inteligentnego asystenta zamieni się w AGENTA AI. Dzięki czterem podstawowym funkcjonalnościom, w tym rozumieniu języka naturalnego i rozpoznawania obrazów, uczenia się nawyków użytkownika i przewidywania jego zachowań, rozpoznawania intencji i zdolności podejmowania decyzji oraz możliwości działania w aplikacji oraz pomiędzy nimi, YOYO może dokładnie zrozumieć potrzeby użytkownika, ustalić kolejność zadań oraz niezależnie obsługiwać i pobierać zasoby i usługi od stron trzecich. Jeśli użytkownik poprosi YOYO o zamówienie gorącej latte za pomocą prostego polecenia, YOYO zrozumie i wykona żądanie niczym prawdziwy, ludzki asystent. Jest on w stanie uzyskać dostęp do często używanej przez użytkownika aplikacji do dostawy jedzenia, zidentyfikować ulubioną kawiarnię, automatycznie złożyć zamówienie na kawę i na koniec zweryfikować płatność, usprawniając cały proces uruchamiany za pomocą jednego polecenia.



​​AGENT AI jest w stanie obsługiwać zadania za pomocą jednej komendy, pomagając użytkownikom w wykonywaniu zadań, które chcą zrobić, ale nie są pewni ich przebiegu, lub zadań, które mogliby wykonać, ale woleliby się nimi nie zajmować. Obecnie YOYO jest wyposażony w zaawansowane możliwości pojmowania różnych scenariuszy działań zorientowanych na potrzeby człowieka, co pozwala mu zrozumieć 600 typów intencji użytkownika, zapamiętać 950 osobistych nawyków i zaplanować 270 złożonych zadań. Za pomocą jednego polecenia YOYO może automatycznie wykonać 900 zadań, takich jak zamawianie kawy lub herbaty, zarządzanie naszymi subskrypcjami, zarządzanie uprawnieniami i powiadomieniami, oraz konwertowanie dokumentów, a nawet wypełnianie formularzy.



Budowanie nowego ekosystemu AI poprzez aplikacje z otwartym dostępem

HONOR wierzy, że ​​otwarta współpraca i innowacje są koniecznymi warunkami do dalszego rozwoju technologii w erze AI. W przeciwieństwie do zamkniętych ekosystemów, HONOR zobowiązuje się do tworzenia AGENTA AI w otwartym dostępie, co pozwoli użytkownikom na korzystanie z aplikacji pochodzących także od zewnętrznych dostawców. Dzięki uruchomieniu sklepu AGENT AI, HONOR otwiera nową erę inteligentnego doświadczenia wspieranego przez YOYO i multimodalny ekosystem.



Oprócz nowego AGENTA AI, HONOR wprowadza również ulepszenia do Magicznego Portalu i Magiczej Kapsuły. Dzięki MagicOS 9.0, Magiczny Portal zaoferuje teraz bardziej intuicyjne i płynne działanie. Użytkownicy mogą po prostu zakreślać obiekty, aby dowiedzieć się o nich więcej bez konieczności aktywacji urządzenia, co umożliwia bezpośredni dostęp do żądanej usługi w jednym prostym kroku. Wykorzystując postępy w zakresie rozpoznawania intencji na poziomie platformy sprzętowej, Magiczny Portal może zrozumieć kontekst danego żądania i dokładnie zinterpretować intencje użytkownika, zapewniając mu bardziej precyzyjne rekomendacje kolejnych działań. Magiczny Portal może teraz rozpoznawać dziesięć głównych scenariuszy użytkownika i współpracować ze 100 aplikacjami, przy 255% wzroście integracji usług w porównaniu z MagicOS 8.0. Niedawno ulepszona Magiczna Kapsuła poszerza również współpracę z aplikacjami, aby ułatwić działania z takimi scenariuszami jak loty, przejazdy na żądanie, szybka kolej, ekspresowa dostawa, jedzenie na wynos, oglądanie filmów, gry, usługi systemowe, życie lokalne, nawigacja, bezpieczeństwo i komunikacja.



Wprowadzanie sztucznej inteligencji na poziomie platformy do każdej interakcji z MagicOS 9.0

Dzięki płynnej integracji sztucznej inteligencji z platformą sprzętową, MagicOS 9.0 przeszedł także kompleksowe zmiany w innych obszarach, takich jak inteligentna łączność, płynne działanie, prywatność i bezpieczeństwo oraz kreatywna produktywność. W świetle rosnącego ryzyka oszustw związanych z technologią deepfake, MagicOS 9.0 przedstawia pierwszą w branży funkcję wykrywania deepfake AI, znacznie zwiększającą bezpieczeństwo i chroniącą użytkowników przed potencjalnymi oszustwami. Pod względem łączności nowy Magiczny Pierścień oferuje znaczące ulepszenia w obszarach sieci heterogenicznej, bezpieczeństwa działania z innymi urządzeniami i samoorganizujących się sieci. Ta innowacja umożliwia elastyczne połączenia między wieloma urządzeniami w różnych scenariuszach. Jeśli chodzi o wydajność, MagicOS 9.0 przeszedł kompleksową przebudowę silnika Turbo X, ulepszonego przez sztuczną inteligencję na poziomie platformy. Pod względem estetyki, MagicOS 9.0 wprowadza innowacyjne możliwości personalizacji — Magic Personalization. Dzięki funkcjom, takim jak Versatile Desktop, Magic Lock Screen i Magic Style użytkownicy mogą wyrażać swoją indywidualność za pomocą funkcjonalności sztucznej inteligencji dostępnych na urządzeniu.



Ponadto, HONOR gruntownie zintegrował AI z aplikacjami na poziomie systemu, odblokowując wydajne i wygodne możliwości przetwarzania obrazów i tekstu, które powstały z myślą o pracy kreatywnej i biurowej. Na twórców czeka ulepszona Galeria AI, oferująca narzędzia takie jak Gumka AI, korekta twarzy, rozszerzanie obrazu AI i styl AI. Dostosowując się do potrzeb pracowników biurowych, ulepszone HONOR Notatnik AI wprowadza AI Meetings, które automatycznie rejestruje notatki ze spotkań wraz z identyfikacją rozmówcy oraz generuje profesjonalne podsumowania spotkań za pomocą jednego dotknięcia. Dodatkowo Dokumenty AI pomagają w czytaniu, pisaniu, tłumaczeniu i podsumowywaniu, podczas gdy Tłumaczenia AI obsługuje wiele metod interakcji i oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym.



Wykorzystując możliwości AI na poziomie platformy, HONOR płynnie integruje AI z MagicOS 9.0, oferując spersonalizowane doświadczenie - płynne i bezpieczne. Współpracując ściśle z twórcami oprogramowania, HONOR będzie nadal dążyć do celu jakim jest stworzenie nowego inteligentnego świata dla każdego.

















źródło: Info Prasowe - HONOR