Niimbus US 5 / US 5 PRO – nowe wzmacniacze słuchawkowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Niimbus, uznany producent najwyższej klasy amplifikacji do słuchawek wprowadza w miejsce uznanych wzmacniaczy US 4 i US PRO dwa nowe, znacznie udoskonalone modele. US 5 i US 5 PRO, bo o nich mowa, to najnowsze produkty niemieckiej marki adresowane do wszystkich tych, którzy oczekują absolutnie najlepszego. Nimbus US 5 i US 5 Pro to nowoczesne konstrukcje oferujące potężną moc połączoną z najwyższej próby przejrzystością toru audio w taki sposób, aby zapewnić perfekcyjne napędzenie praktycznie każdych słuchawek na rynku, niezależnie od tego, czy będą to modele dynamiczne czy też najbardziej wymagające konstrukcje planarne.







Bo każde z nich nowe wzmacniacze marki Niimbus wysterują ze sporym zapasem mocy i będą w stanie kontrolować bez najmniejszych problemów, oferując przy tym brzmienie na najwyższym poziomie. Jednocześnie, co niezwykle istotne, oba nowe wzmacniacze oferują pełną funkcjonalność przedwzmacniacza, wraz z regulacją głośności. W modelu US 5 PRO regulacja ta oparta jest o najwyższej klasy precyzyjną i transparentną brzmieniowo drabinkę rezystorową sterowaną specjalnymi przekaźnikami i posiadającą aż 256 kroków regulacji.



Niimbus US 5 i US 5 PRO to doskonałe zbalansowane wzmacniacze słuchawkowe o ogromnej mocy, oraz niezwykłej transparentności sonicznej. A jednocześnie oba modele posiadają też rozbudowany przedwzmacniacz, który de facto może pełnić rolę pełnoprawnego centrum każdego systemu audio najwyższej klasy. Do wyboru mamy trzy wejścia, w tym jedno zbalansowane oraz dwa wyjścia, zarówno symetryczne na gniazdach XLR, jak i RCA. Zyskujemy dzięki temu niezwykłą uniwersalność w zakresie możliwości połączeniowych. Bo możemy przykładowo do wejść zbalansowanych podłączyć przetwornik cyfrowo-analogowy, a do innego zaś – tor gramofonowy. Wyjścia możemy podłączyć zarówno do aktywnych monitorów, jak i wzmacniacza czy też końcówki mocy, co dodatkowo znacznie poszerza potencjalne możliwości konfiguracji. Co więcej, wszystkim możemy sterować za pomocą zdalnego sterowania, co sprawia, że modele US 5 i US 5 PRO doskonale sprawdzą się także w głównym stacjonarnym systemie.



Nowe modele posiadają jedno zbalansowane oraz dwa niezbalansowane złącza słuchawkowe umiejscowione na eleganckiej, anodowanej na czarno płycie czołowej. W celu zapewnienia optymalnej reprodukcji, z tyłu urządzenia można ustawić wzmocnienie wstępne, dostosowując poziomy do typu używanych słuchawek. Na przedniej płycie znajduje się również duży potencjometr głośności oraz potencjometr balansujący, który umożliwia dostosowanie poziomów lewego i prawego kanału do indywidualnych wymagań.



Oba wzmacniacze dostępne są w sieci sklepów HiFiPro oraz Mp3Store. Cena modelu US5 to 22000 PLN, natomiast modelu US 5 PRO to 25000 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / MIP