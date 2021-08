Sharkoon ELITE SHARK CA700 Open-Air

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharkoon zaprezentował swoją nową obudowę typu Open-Air. Model ELITE SHARK CA700 przy wymiarach 63.2 x 25.0 x 67.0 cm, potrafi zapewnić nam sporo wewnętrznej przestrzeni dla wysokich coolerów CPU (do 16.5 cm), kart graficznych o długości do 47.5 cm oraz zasilaczy dużych mocy o długości obudowy do 19.5 cm. W przewiewnym wnętrzu umieścimy również chłodnice klasy 360 milimetrów. W "rekinie" zadbano również o sporą liczbę miejsc dla nośników danych w postaci stanowisk dla sześciu dysków SSD 2.5-cala oraz dwóch "twardzieli" 3.5-cala HDD. Konstrukcja w kolorystyce czerni i bieli prezentuje się naprawdę fajnie, niestety trzeba na nią wydać aż 399 Euro.



























Źródło: TechPowerUP