Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal Lumen to system AIO, który pozwala użytkownikom dostosowywać chłodzenie wodne od subtelnego do oszałamiającego, Lumen posiada sześć adresowalnych diod LED i podłącza się go bezpośrednio do płyty głównej lub kontrolera. Lumen został zaprojektowany tak, aby praca z nim była jak najłatwiejsza - dlatego dołączyliśmy do niego najnowsze wentylatory Aspect, fabrycznie nałożoną pastę termiczną oraz zapewniliśmy kompatybilność z najpopularniejszymi gniazdami Intel/AMD. Istnieje również wiele sposobów na kontrolowanie efektów kolorystycznych, jako że preinstalowane ustawienia już przy uruchomieniu obejmują wsparcie dla Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma i ASRock Polychrome. Ceny nie podano.





















Źródło: Info Prasowe / Fractal Design