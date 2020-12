Noblechairs Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Noblechairs, to niemiecka firma specjalizująca się w budowie wysokiej klasy foteli biurowych i gamingowych. Tym razem do swojej oferty wprowadzili specjalną edycję fotela, który ma uczcić siódme zwycięstwo stajni Mercedes-AMG w klasie konstruktorów Formuły 1. Model Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition będzie można zamawiać za pośrednictwem ich globalnej sieci partnerów. Ten oficjalnie licencjonowany, ekskluzywny produkt został zaprojektowany w ścisłej współpracy z zespołem Mercedes-AMG. Wykonano go ze specjalnego materiału produkcji Niemieckiej, który nie powoduje pocenia, jest odporny na odbarwianie od słońca, ogniotrwały i niezwykle odporny na ścieranie. Fotele Noblechairs są zaprojektowane tak, aby wyglądały doskonale nawet po wielu latach użytkowania. Cena - 429,90 €uro, 399.95 £untów, 519.99 USD.















Źródło: Info Prasowe / Noblechairs