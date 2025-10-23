Noctua świętuje 20-lecie swojej marki - Podkładka NP-DM3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Noctua świętuje dziś 20-lecie swojej marki, prezentując nową, całkowicie odświeżoną stronę internetową oraz nową podkładkę na biurko, model NP-DM3, upamiętniającą kluczowe kamienie milowe w historii innowacji marki Noctua – od pierwszych radiatorów serii NH-U i wentylatorów NF-S12, przez przełomowe produkty, takie jak NF-P12 czy NH-D14, aż po najnowsze modele serii G2. Podkreśla również niektóre z naszych najbardziej ulubionych modeli, takie jak NF-P12, NF-F12 czy NH-D14, co gwarantuje, że przywoła miłe wspomnienia związane z ulubionymi produktami z logo Noctua.







Podkładka NP-DM3 o wymiarach 90 x 40 cm idealnie pasuje do typowych konfiguracji biurek i zapewni nam dużo miejsca na klawiaturę oraz mysz. Dzięki gumowanemu, antypoślizgowemu spodowi i gładkiej, niskotarciowej powierzchni, idealnie nadaje się zarówno dla ambitnych graczy, jak i profesjonalnych twórców treści.



Łącząc wysokiej jakości materiały, obszyte krawędzie i wysoce odporny na zużycie nadruk sublimacyjny, podkładka NP-DM3 jest produkowana zgodnie z tymi samymi standardami, co wszystkie produkty Noctua i będzie doskonale pasować do naszych komputerów klasy premium.



Cena podkładki NP-DM3 wynosi 170 PLN (Amazon.pl).





























źródło: Info Prasowe - Noctua