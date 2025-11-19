2025-11-19 13:36
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
1

Noctua NH-D15 G2 i NF-A14x25 G2 w odsłonie chromax.black

Obrazek Noctua NH-D15 G2 i NF-A14x25 G2 w odsłonie chromax.black

Noctua zaprezentowała czarne wersje schładzacza NH-D15 G2 oraz wentylatorów NF-A14x25 G2, dodając je do znanej serii chromax.black. Cooler NH-D15 G2 chromax.black wykorzystuje ten sam, udoskonalony radiator z ośmioma ciepłowodami heatpipe i najnowsze wentylatory NF-A14x25r G2 PWM chromax.black, oferując to samo znakomite połączenie najnowocześniejszej wydajności chłodzenia i doskonałej ciszy pracy, co w wersjach standardowych (brązowych). Za to głęboka czerń tych urządzeń powinna przypaść do gustu użytkownikom, którzy stawiają na kontrastowy wygląd swoich komputerów (w zestawieniu z białymi elementami) lub lubiących mroczne wnętrza swoich obudów PC. Za to wydajne chłodzenie zapłacimy (Amazon.pl) - 677 PLN, natomiast za czarne wentylatory 140mm - 169 PLN.



źródło: Info Prasowe - Noctua
  1. gemba 2025-11-19 16:53,  djluke
    700 zeta...

    to za to AIO 360 kupi.
    Wróć! Co ja piszę! Dwa AIO 360 kupi!

    Także ja rozumiem że to jest topka i tak dalej, no ale tutaj to już w chłodzeniową odmianę audiofilii idziemy...

