realme GT 8 Pro Dream Edition Aston Martin Aramco F1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme z dumą ogłasza, że realme GT 8 Pro Dream Edition, stworzony we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1, zostanie po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce już 2 grudnia podczas oficjalnej premiery nowych flagowych telefonów. Jest to drugi wspólny projekt realme i zespołu Aston Martin Aramco F1. Urządzenie pozycjonuje się jako najlepszy telefon F1, łączy wyścigową estetykę i podkreśla ducha rywalizacji, a także wykazuje się niezwykłą wydajnością. W specjalnej edycji realme GT 8 Pro Dream Edition zyskuje kolor Aston Martin Racing Green, a dopełni go najnowszy w palecie kolorystycznej ­– Lime Essence. Nawiązuje on do barw bolidu F1, symbolizujących witalność, prędkość i energię wysokich osiągów.







To wyjątkowe połączenie kolorów pokrywa również pierwszy w branży wymienny moduł wyspy aparatu w GT 8 Pro Dream Edition. Jest on odłączany, więc łatwo zastąpić go innymi, spersonalizowanymi elementami. Natomiast pokryta metaliczną farbą tylna obudowa to ulepszona wersja płynnego, podwójnie zakrzywionego korpusu z poprzedniej generacji. Dodane zostały metalowa rama środkowa i wpuszczone przejście. Ponadto aerodynamiczny design linii przepływu zapewnia bardziej stabilny i ergonomiczny chwyt. Centralnie umieszczony charakterystyczny srebrny emblemat Aston Martin sprawia, że smartfon zyskuje wartość kolekcjonerską, a także wyraża wyścigową tożsamość właściciela.



GT 8 Pro Dream Edition trafi do sprzedaży w starannie zaprojektowanym, limitowanym, współbrandowym zestawie, dopasowanym do kolorystyki telefonu. Zawiera on narzędzia do wymiennego modułu wyspy aparatu oraz pinezkę do tacki karty SIM w kształcie bolidu F1. Poza odświeżonym wyglądem zewnętrznym realme w pełni dostosowało interfejs użytkownika, aby wyścigowy temat przewodni dominował w każdym detalu nowego flagowca. Marka przygotowała zupełnie nową tapetę AMR25, tryb GT z autentycznymi dźwiękami z toru F1 oraz ekskluzywny znak wodny zespołu Aston Martin Aramco F1 Team. Teraz użytkownik może doświadczyć F1 wszystkimi zmysłami.











źródło: Info Prasowe / realme