Noctua NL-LC1 All-in-One liquid coolers

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Chciałoby się powiedzieć, że "piekło zamarzło" na wieść, że czołowy producent powietrznego chłodzenia, jakim jest austriacka NOCTUA, wprowadza do swojej oferty "wodny" system AIO. Marka do tej pory nie miała do czynienia z chłodzeniem cieczą, więc seria schładzaczy All in One - NL-LC1 oparto na sprawdzonym rozwiązaniu Emma V2 firmy Asetek. To, co wyróżnia cooler NL-LC1, to specjalnie zaprojektowany przez Noctua tłumik hałasu pompy NL-PNA1, wykorzystujący trójwarstwową konstrukcję tłumiącą hałas i drgania przenoszone przez powietrze, jak i przez konstrukcję, co znacząco poprawia ogólną akustykę pompy.







Aby precyzyjnie dostroić stosunek wydajności do hałasu, pompy serii NL-LC1 posiadają przełącznik trybu pracy, który pozwala użytkownikom wybierać między trzema różnymi profilami prędkości pompy:

1 - podstawowy tryb cichy gwarantuje, że pompa będzie niemal niesłyszalna

2 - tryb zrównoważony zapewnia dodatkowy zapas mocy, balansujący między wydajnościuą chłodzenia, a kulturą pracy urządzenia

3 - tryb ręczny daje użytkownikom pełną kontrolę nad całym zakresem obrotów pompy



Dostępne w rozmiarach 240 (NL-LC1-24), 360 (NL-LC1-36) i 420 mm (NL-LC1-42), chłodnice NL-LC1 wykorzystują nagradzane wentylatory Noctua NF-A12x25 G2 i NF-A14x25 G2, zapewniające najlwpszy stosunek wydajności do hałasu.



Element tłumiący hałas pracy pompy NL-PNA1, jest wyposażony w metalową płytę czołową mocowaną magnetycznie, co sprawia, że użytkownicy potrzebujący dodatkowej wentylacji dla radiatorów VRM, modułów RAM, dysków SSD M.2 lub innych podzespołów znajdujących się w pobliżu gniazda, mogą go wymienić na dodatkowy wentylator chłodzący NL-ACF1, dostępny osobno.



Sprawdzony system montażu SecuFirm2+ firmy Noctua nie tylko umożliwia łatwą instalację, obsługę szerokiej gamy gniazd i możliwość przyszłej rozbudowy, ale także pomaga poprawić wydajność termiczną dzięki możliwości montażu z przesunięciem głowicy względem promiennika IHS na procesorach (offset).



Zestawy Noctua NL-LC1 wyposażone są w pastę termoprzewodzącą NT-H2 i otrzymują standardową, 6-letnią gwarancję producenta. Coolery NL-LC1 są luksusowym wyborem dla klientów poszukujących najwyższej klasy, wielofunkcyjnych chłodnic spełniających najwyższe wymagania pod względem wydajności, niezawodności i cichej pracy.



Sugerowane ceny zestawów:

NL-LC1-24: EUR 219.90 / USD 219.90

NL-LC1-36: EUR 249.90 / USD 249.90

NL-LC1-42: EUR 279.90 / USD 279.90

NL-ACF1: EUR 19.90 / USD 19.90



































źródło: Info Prasowe - Noctua