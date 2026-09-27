Noctua i Forced Physics DCT - Micro-Channel Array Technology

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Austriacka Noctua oraz amerykańska firma Forced Physics DCT ogłosiły nawiązanie współpracy badawczej, której celem jest zbadanie możliwości wdrożenia opatentowanej przez markę Forced Physics technologii macierzy mikrokanałowych JouleForce w komputerach stacjonarnych i stacjach roboczych. Współpraca ta to długofalowe przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, które nie jest związane z konkretnym produktem ani datą premiery. Macierze JouleForce wykorzystują geometrię drobnych ścianek kanałów i ciepło jest odprowadzane na całej długości każdego z mikrokanału. Pozwala to na usuwanie dużych ilości ciepła wyłącznie za pomocą powietrza, bez pomp, rurek i pętli cieczowych stosowanych w chłodzeniu wodnym, przy poziomach mocy, które stają się trudne do opanowania w przypadku konwencjonalnych chłodnic powietrznych.







Niestety głównym problemem technologii mikrokanałowej, jest opór powietrza stawiany przez gęsto osadzone finy radiatora, co powoduje spadek ciśnienia przepływającego przez niego, a to znów powoduje wyraźny spadek wydajności chłodzenia. O ile w zastosowaniach przemysłowych (serwerownie, superkomputery), wyodrębnione w osobnych pomieszczeniach, nie trzeba przejmować się zbytnio poziomem hałasu generowanego przez przemysłowe dmuchawy, wysokoobrotowe wentylatory odśrodkowych lub pompy próżniowe, to w zastosowaniach domowych komputerów PC, jest to nie do pomyślenia.



I właśnie dla tego powołano partnerstwo Noctua i Forced Physics DCT, by skoncentrować się na badaniu, w jaki sposób można zmniejszyć lub wygenerować wymagane poziomy ciśnienia statycznego w ramach wspomnianych wyżej ograniczeń.



„Forced Physics poszerza granice w zakresie wymiany ciepła między żebrami a powietrzem i z entuzjazmem badamy, co będzie potrzebne, aby to rozwiązanie działało w cichym systemie komputerów stacjonarnych. Poziomy ciśnienia wymagane przez tę technologię w dzisiejszych wdrożeniach, są obecnie zapewniane przez urządzenia, których nikt nie chciałby mieć na biurku ani pod nim, dlatego jest to wymagające, długoterminowe zadanie inżynieryjne, którego chętnie się podejmiemy” - powiedział Roland Mossig, CEO koncernu Noctua.































źródło: Info Prasowe - Noctua