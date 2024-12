Nowa Opera na Androida

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Opera ulepsza swój wbudowany bloker reklam w przeglądarce na Androida, zwiększając prywatność i wprowadzając trzy tryby kontroli blokady. Nowy bloker rozwiąże problem coraz większej złożoności systemów reklam online, umożliwiając użytkownikom nie tylko szybsze poruszanie się po sieci, z mniejszą liczbą natarczywych reklam, ale także ulepszając ich bezpieczeństwo. W rezultacie wbudowana blokada reklam w Operze na Androida jest teraz szybsza, wydajniejsza i lepiej działająca. Bloker reklam jest jedną z najpopularniejszych funkcji Opery od czasu jego wprowadzenia. W nowej wersji Opery na Androida (86) blokada natarczywych reklam została ulepszona o trzy tryby kontroli, które odpowiadają różnym preferencjom użytkownika oraz ich nawykom przeglądania.







Tryb zrównoważony, to ulepszona wersja bezpłatnego wbudowanego blokera reklam dostępnego od 2016 r. Wraz z aktualizacją ulepsza przeglądanie, oferując większą kontrolę i silniejszą ochronę przed dekoncentracją. Tryb zrównoważony oferuje standardowe podejście do blokowania reklam, jednocześnie zapewniając, bezproblemowe przeglądanie stron www. To idealny tryb do robienia zakupów online czy internetowej bankowości – w tych przypadkach zgodność witryny www ma kluczowe znaczenie.

Tryb rozszerzony, z dodatkowym modułem stworzonym przez uBlock Origin i AdGuard – światowych liderów w tej dziedzinie – zapewnia solidniejszą ochronę przed natarczywymi reklamami. Zapewnia najsilniejsze blokowanie reklam, warto jednak zaznaczyć, iż może mieć negatywny wpływ na zgodność niektórych stron www. Ten tryb jest idealny dla użytkowników, którzy chcą mieć najwyższy poziom ochrony przed niechcianymi reklamami. Od dawna obecny na rynku adblocków, uBlock Origin jest znany ze swojej wydajności pod względem optymalnego wykorzystania zasobów, efektywności oraz transparentności swojego kodu i wykonywanych operacji.

Tryb użytkownika pozwala użytkownikom wybierać spośród sześciu globalnych list reguł blokowania reklam, w tym EasyList, uBlock, AdGuard, Malware Blocks, NoCoin i Adblock Mobile Ads, wraz z uwzględnieniem specjalistycznych opcji regionalnych. Tryb niestandardowy pomaga użytkownikom idealnie dostosować przeglądanie do swoich indywidualnych preferencji.

Wyżej wymienione tryby można skonfigurować w „Ustawieniach > Blokowanie reklam > Tryb blokowania reklam”, zapewniając elastyczność i kontrolę nad metodą blokady reklam podczas przeglądania.



Blokowanie reklam oferuje więcej niż tylko bezproblemowe przeglądanie sieci – przynosi kilka praktycznych korzyści, które zwiększają użyteczność i bezpieczeństwo:

• Szybsze ładowanie stron i mniejsze zużycie danych: reklamy z ciężką grafiką lub automatycznie odtwarzanymi filmami mogą spowalniać strony internetowe, więc ich blokowanie skutkuje szybszym czasem ładowania. Eliminując pop-up’y i banery, użytkownicy dodatkowo oszczędzają na danych, co sprawia, że ​​blokowanie reklam jest szczególnie przydatne dla osób korzystających z ograniczonych planów transmisji danych.

• Mniej bałaganu i lepsze skupienie: blokowanie natarczywych reklam usuwa niepotrzebne elementy, takie jak inwazyjne okienka i banery, tworząc czystsze i przyjemniejsze środowisko przeglądania. Dzięki zminimalizowaniu rozpraszaczy użytkownicy mogą skupić się na treściach, niezależnie od tego, czy czytają, robią zakupy czy oglądają filmiki.

• Ulepszona prywatność i bezpieczeństwo: blokowanie reklam w Operze zapobiega także śledzeniu użytkowników przez reklamodawców, pomagając zachować kontrolę nad cyfrowym śladem. Blokowanie złośliwych reklam zmniejsza także ryzyko infekcji złośliwym oprogramowaniem czy prób phishingu.



Ulepszone zarządzanie pobieraniem i personalizacja ikon aplikacji

Nowa wersja Opery na Androida zawiera również zaktualizowanego menedżera pobierania. Użytkownicy mogą teraz zmieniać nazwy plików przed lub po pobraniu oraz ustawiać limity równoczesnych pobrań. Ponadto ustawienie uprawnień o nazwie „Zapytaj przed pobraniem” daje użytkownikom możliwość zatwierdzania lub odrzucania pobierania przed jego rozpoczęciem. Funkcje te są dostępne w ustawieniach pobierania, zapewniając usprawnione środowisko do codziennego zarządzania plikami. Opera na Androida wprowadza również sześć nowych ikonek aplikacji, w tym pięć inspirowanych wielokrotnie nagradzanym stylem Opera One. Użytkownicy mogą wybrać preferowaną ikonę, aby nadać swojej przeglądarce wyjątkowy wygląd. Co ciekawe w przypadku ustawienia Opery jako przeglądarki domyślnej można wybrać specjalną ciemnoniebieską ikonę.

















źródło: Info Prasowe - OPERA