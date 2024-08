Nowa Opera na iOS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera zaprezentowała dziś Operę One na iOS. Flagowa przeglądarka na iPhone’a oparta na sztucznej inteligencji oferuje wielokrotnie nagradzaną estetykę przeglądarki desktopowej Opera One wraz z pełnoekranowym interfejsem mobilnym i uproszczonymi poleceniami. Opera wprowadziła nowy styl nawigacji z funkcją Bottom Search, która przesuwa pasek wyszukiwania na dół ekranu. Funkcja Bottom Search jest szczególnie przydatna w podróży, ponieważ umożliwia użytkownikom łatwiejszą obsługę urządzeń jedną ręką. Użytkownicy przeglądarki Opera na iOS mogą teraz przełączać się między trzema stylami nawigacji – Standard Navigation, Fast Action Button i Bottom Search – aby znaleźć ten, który im najbardziej pasuje.







Opera One na iOS oferuje również udoskonaloną funkcję wyszukiwania, która upraszcza i przyspiesza przeglądanie. Gdy użytkownik zaczyna wpisywać zapytanie wyszukiwania, nowe sugestie wyszukiwania zapewniają uzupełnienie słowa lub najlepiej pasujące następne słowo. Na podstawie zestawu predykcji chipów słowa kluczowe umożliwiają szybsze, łatwiejsze wpisywanie danej frazy przy mniejszej liczbie kliknięć. Użytkownicy otrzymują teraz również nowy sposób dostępu do paska wyszukiwania. Aby go aktywować wystarczy tylko przesunąć palec w dół ekranu. Intuicyjny gest będzie znany każdemu użytkownikowi iOS, ponieważ jest to ten sam ruch, który jest stosowany podczas wyszukiwania aplikacji na iPhonie.



Nowa wersja Opery na iOS zastępuje również stary kanał informacyjny karuzelą na ekranie startowym, która pomieści wiadomościami, wyniki sportowe czy wskazówki dotyczące produktów. Zaprojektowana tak, aby wtopić się w tło tapety, karuzela utrzymuje czystą i uporządkowaną stronę startową.



Przeglądanie oparte na sztucznej inteligencji

Podobnie jak wszystkie flagowe produkty Opery, Opera One na iOS koncentruje się na sztucznej inteligencji. Zawiera Arię, bezpłatną, nieograniczoną wbudowaną sztuczną inteligencję przeglądarki. Jest ona w stanie prezentować aktualne wyniki z sieci, a także możliwość pomocy w zakresie szeregu zadań, takich jak wyszukiwanie informacji, generowanie tekstu lub kodu. Aria jest w stanie także odpowiadać na zapytania dotyczące produktów znalezionych w sieci.



Po rozpoczęciu zapytania użytkownicy Arii zostaną przeniesieni do czatu, w którym dostaną wszystkie potrzebne informacje oraz zostaną przekierowani do odpowiedniej witryny internetowej. Przeglądarka zapewnia im również nowy, łatwy sposób powrotu do czatu z nowo otwartej witryny internetowej.



Regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia nowych możliwości, Aria oferuje teraz wyszukiwanie głosowe, dzięki czemu użytkownicy iOS mogą wypowiadać zapytania na głos — idealne rozwiązanie np. w podróży. A w najnowszej wersji Opery na iOS Aria oferuje również możliwość generowania obrazów przy użyciu modelu generowania obrazów Imagen2 od Google. Użytkownicy muszą po prostu wydać takie polecenie, a sztuczna inteligencja przeglądarki utworzy obraz. Użytkownicy mogą dalej udoskonalać kreację, aż będzie dokładnie taka, jakiej chcą, a także kopiować obraz do schowka, zapisywać go, udostępniać — a nawet ustawić jako tapetę.



Najnowsza wersja Opery na iOS już jest dostępna i można pobrać ze sklepu App Store.

























