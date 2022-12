Nowa funkcja w Operze - Lucid Mode

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera, jest przygotowana do pomocy milionom użytkowników w ponownym przeżywaniu niektórych z ich najcenniejszych wspomnień i to wszystko w wysokiej rozdzielczości dzięki nowej funkcjonalności Lucid Mode, która sprawia, że ​​filmy staną tak ostre i lśniące jak gwieździste zimowe niebo. Święta to czas rodzinnych spotkań, nostalgii i wspomnień, często w formie w tym do starych zdjęć i filmów – które niestety zostały uchwycone przy użyciu technologii z przeszłości. Jak pokazują badania, większość użytkowników zniechęca się i przestaje oglądać filmy niskiej jakości już po kilku minutach. Opera – pierwsza przeglądarka, która skutecznie zintegrowała funkcję poprawiania wideo i obrazu – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników.







Użytkownicy Opery będą mieli dostęp do Lucid Mode od 13 grudnia. W przypadku odtwarzania wideo, na przykład na YouTube, TikToku, Instagramie, Facebooku lub Twitterze, pojawia się charakterystyczny “pływający” przycisk. Po jego włączeniu wideo zyska na ostrości i wyrazistości. Nowa funkcjonalność będzie dostępna dla wszystkich filmów na wyżej wymienionych platformach.



Aktualizacja o Lucid Mode jest pierwszą z wielu planowanych na 2023 rok, Opera pragnie na nowo zdefiniować swoją przeglądarkę. Flagowa desktopowa przeglądarka, będąca jednym z globalnych liderów, otrzymała już liczne aktualizacje i funkcje poprawiające user experience.



















Źródło: Info Prasowe / Opera