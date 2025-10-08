Nowa generacja Epson EcoTank - więcej wydruków, mniej kosztów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson prezentuje nową linię sześciu drukarek atramentowych EcoTank. Modele z serii L4360, L6360, L6370 i L6390 to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy oczekują niezawodności, maksymalnej wydajności i realnych oszczędności w codziennej pracy - zarówno w domu, jak i w małym biurze. Nowa generacja urządzeń została gruntownie przeprojektowana - zyskując nowoczesny design, intuicyjny interfejs, większą prędkość druku i jeszcze niższy koszt eksploatacji. Wszystkie modele korzystają z systemu stałego zasilania w atrament i oferują szereg funkcji premium znanych dotąd głównie z droższych segmentów.







Innowacje, które robią różnicę

W nowej linii EcoTank szczególną uwagę zwrócono na szybkość i funkcjonalność. Seria L4360 oferuje drukowanie z prędkością do 15 stron na minutę w trybie monochromatycznym i 8 stron w kolorze, natomiast modele z serii L6360, L6370 i L6390 osiągają do 18 stron na minutę w czerni i 9 w kolorze. To odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy oczekują efektywności przy dużej liczbie dokumentów.



Modele L6370 i L6390 wyposażono dodatkowo w automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy, obsługujący skanowanie i kopiowanie dwustronne, co znacząco usprawnia przetwarzanie wielostronicowych dokumentów. Pod względem ekonomii druku urządzenia również wyznaczają nowe standardy. Zestaw startowy atramentów pozwala na wydrukowanie nawet 15 100 stron w czerni (dotyczy modeli L6360, L6370 i L6390), a dodatkowy zestaw atramentów umożliwia osiągnięcie wydajności do 8500 stron monochromatycznych i 6500 stron w kolorze. To przekłada się na rzadkie uzupełnianie atramentu i wyjątkowo niski koszt wydruku jednej strony. Drukarki zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności - cykl eksploatacyjny serii L63xx wynosi aż do 100 000 stron, co czyni je solidną i przyszłościową inwestycją.



Komfort i łączność na co dzień

Nowe EcoTanki zapewniają wygodę obsługi na każdym etapie. Zastosowane ekrany LCD - o przekątnej 3,7 cm w modelu L4360 i 6,1 cm w seriach L6360 oraz L6370 - umożliwiają intuicyjne zarządzanie funkcjami drukarki. Model L6390 dodatkowo wyposażono w ekran dotykowy, co jeszcze bardziej upraszcza obsługę. Automatycznie otwierana taca wyjściowa pozwala na zdalne drukowanie bez konieczności fizycznej obecności przy urządzeniu. Dzięki nowym pojemnym podajnikom papieru - 100 arkuszy w modelu L4360 oraz 250 arkuszy z ładowaniem od przodu w pozostałych modelach - użytkownicy mogą pracować dłużej bez konieczności uzupełniania nośników. Zbiorniki na atrament umieszczono z przodu urządzenia, co w połączeniu z dopasowanymi kolorystycznie butelkami i mechanizmem „klucza” eliminuje ryzyko pomyłki i zabrudzenia podczas uzupełniania. Wszystko to odbywa się bez potrzeby ściskania butelek.



W zakresie łączności nowa seria oferuje obsługę dwuzakresowego Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz), co gwarantuje szybkie i stabilne połączenia - nawet w środowiskach z wieloma urządzeniami. Dzięki aplikacji Epson Smart Panel użytkownicy mogą z poziomu smartfona nie tylko drukować i skanować, ale także konfigurować urządzenie, monitorować poziom atramentu, wykonywać konserwację oraz zamawiać materiały eksploatacyjne.



Nowa seria, nowe oszczędności

Nowe modele EcoTank to nie tylko większa funkcjonalność, ale również konkretne oszczędności. Użytkownicy mogą zredukować koszt druku nawet o 95% w porównaniu z tradycyjnymi drukarkami zasilanymi kartridżami. Jeden zestaw butelek z atramentem odpowiada nawet 63 kartridżom atramentowym[1], co przekłada się nie tylko na niższe koszty, ale i znacznie mniejszą ilość odpadów.



Cashback do 300 zł - opłaca się kupić drukarkę do końca roku

Wraz z premierą nowej serii drukarek EcoTank, Epson uruchomił ogólnopolską promocję, w ramach której klienci mogą otrzymać zwrot części kosztów zakupu. Wysokość cashbacku wynosi do 300 zł - w zależności od modelu. Aby skorzystać z promocji, należy kupić kwalifikujący się model EcoTank w terminie do 31 grudnia 2025 roku w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży, a następnie zarejestrować zakup na stronie internetowej Epson. Po przesłaniu wymaganych danych oraz dowodu zakupu, użytkownik otrzyma zwrot odpowiedniej kwoty na wskazane konto bankowe.



Szczegóły akcji promocyjnej, pełna lista modeli objętych cashbackiem oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.epson.pl/pl_PL/cashback.

























źródło: Info Prasowe - Epson