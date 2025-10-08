PocketBook Era Color Fashion Edition - na styku mody i technologii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook wprowadza do sprzedaży dwa zestawy Fashion Edition z czytnikiem Era Color. Każdemu z nich towarzyszy stylowe etui. Urządzenie w kolorze przydymionego beżu (smoky beige) dostępne jest z okładką DKNY, natomiast wariant miedziany (sunset copper) zawiera ochronne akcesorium Karla Lagerfelda. Etui DKNY jest eleganckim i stylowym uzupełnieniem 7-calowego czytnika PocketBook Era Color. Dobrze widoczny klasyczny wzór w paski DKNY przekształca urządzenie w modny dodatek o wyjątkowym charakterze. Z kolei minimalistyczna, elegancka i kultowa okładka Karl Lagerfeld Black łączy ponadczasowy styl z codzienną trwałością czytnika. Atrakcyjności dodaje metalowa przypinka i logo Karla Lagerfelda.







Oba etui bezproblemowo łączą się z PocketBook Era Color dzięki systemowi zatrzasków na okładkę, ukrytemu pod zdejmowanym panelem na pleckach urządzenia. To niezawodne połączenie sprawia, że czytnik i okładka stają się jednym, gustownym produktem. Całość zachowuje smukłość urządzenia, a jednocześnie zwiększa trwałość, kompaktowość i łatwość użytkowania.

















źródło: Info Prasowe - PocketBook