HAMA - najlepsze akcesoria do najnowszego smartfona Apple

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Premiera nowego iPhone’a zawsze uruchamia równoległy wyścig na dodatkowe, pasujące do niego gadżety: ładowarki, kable czy etui ochronne. Zaraz po wrześniowej premierze iPhone’a 17, niemiecki producent przychodzi z zestawem technologicznych dodatków do kultowego smartfona od korporacji z logo z nadgryzionym jabłkiem. Łączą one komfortowe funkcje, zgodność z ekosystemem Apple (MagSafe/USB-C) i praktyczne detale ułatwiające życie w ruchu z telefonem niemal wiecznie w garści. Niektóre powstały wyłącznie z myślą o tym wyczekiwanym modelu smartfona oraz jednoczesnym unikaniu kompromisów. Przyjrzyjmy się im bliżej.







Etui Extreme Protect

Prezentujemy przezroczyste etui do iPhone’a 17 Pro, które wykorzystuje licencjonowany materiał D3O. Ten elastomer usztywnia się w momencie uderzenia, aby rozproszyć energię i ochronić urządzenie. Spełnia rygorystyczne wojskowe normy MIL-STD-810H z odpornością na upadki z wysokości do 3,5 metra. Wzmocnione narożniki oraz podwyższone krawędzie dodatkowo zabezpieczają ekran i wyspę aparatów w codziennym użytkowaniu. Powierzchnia o twardości 4H ogranicza mikrorysy, a formuła tworzywa ogranicza naturalne żółknięcie, dzięki czemu smartfon zachowuje przezroczysty, świeży wygląd. Dodajmy, że zintegrowany magnetyczny pierścień zapewnia pełną kompatybilność z ładowarkami bezprzewodowymi i akcesoriami MagSafe.



Ładowarka mini 30 W

Ta kompaktowa (głębokość korpusu to 3.5 cm, szerokość 3.4 cm i wysokość 2.9 cm) ładowarka o mocy 30 W wspiera standardy Power Delivery i Qualcomm Quick Charge. W efekcie sprawnie i szybko oraz bez ryzyka przeciążenia czy zwarcia doładuje iPhone’a 17. W ciągu 30 min. można uzupełnić energię do poziomu 60 proc. Dwa złącza USB (zielone USB-C, obsługujące moc 45 W i oznaczone na pomarańczowo USB-A o mocy 18 W) pozwalają ładować jednocześnie telefon oraz drugie akcesorium, np. słuchawki Bluetooth czy powerbank. Wąska wtyczka została zaprojektowana tak, by nie zasłaniać sąsiedniego gniazdka w listwie lub podwójnym kontakcie, co łatwo docenić w biurze czy hotelu.



Ładowarka mini GaN 45 W

Mocniejsza propozycja dla bardziej wymagających użytkowników. Znajdziemy tu port USB-C (45 W) i USB-A (18 W). Z maksymalną mocą 45 W poradzi sobie nawet z naładowaniem laptopa. Cechuje się tymi samymi atutami co opisany wyżej model z technologiami Power Delivery i Qualcomm Quick Charge na czele. Jest tu jednak spora różnica – gamechanger, bo ta ładowarka powstała w oparciu o azotek galu (GaN) zamiast tradycyjnego krzemu. W praktyce oznacza to, że pomimo sporej mocy zachowuje niewielkie gabaryty i… praktycznie się nie nagrzewa.



Kabel ładujący USB-C – USB-C Data Reflected 1.5 m

Kwestia ładowarek została wyczerpana, brakuje jeszcze więc przewodu. Aby domknąć ten zestaw, firma Hama zwraca uwagę na kabel Data Reflected o długości 1.5 m z wtykiem USB-C z obu stron. Oplot z odblaskowego nylonu ułatwia zlokalizowanie kabla w torbie czy przy łóżku – wystarczy, że padnie na niego światło. Gwarantuje też wytrzymałość na wielokrotne zginanie. Kabel wspiera ładowanie prądem do 3 A i zapewnia transfer danych zgodny z USB 2.0 (prędkość do 480 Mb/s), co w codziennym scenariuszu w zupełności wystarcza do synchronizacji zdjęć czy dokumentów. Podkreślmy, że pozłacane wtyki zwiększają odporność złącza na utlenianie.









































