Nowa generacja FRITZ!Box

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów IFA 2026 FRITZ! pokazuje, jak będzie wyglądał cyfrowy dom przyszłości. W roku swojego 40-lecia niemiecki producent prezentuje zupełnie nowe wzornictwo oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Na stoisku 111 w hali 7.2c odwiedzający mogą zobaczyć najnowsze rozwiązania FRITZ!: od urządzeń dla ultraszybkich łączy światłowodowych, przez wydajne sieci Mesh Wi-Fi, po rozwiązania smart home. Najważniejszą premierą FRITZ! na FA jest FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 - pierwszy model nowej generacji FRITZ!Box, wyznaczający nowy kierunek rozwoju całej serii. Nowa, elegancka obudowa idzie w parze z zaawansowanymi możliwościami technicznymi: obsługą światłowodu i DSL, trójpasmowym Wi‑Fi 7 o łącznej prędkości do 12.2 Gbit/s, wielogigabitową siecią LAN oraz rozbudowanymi funkcjami smart home. Dzięki temu FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 sprawdzi się zarówno podczas grania, pracy zdalnej i streamingu, jak i w domu z wieloma urządzeniami smart home, zapewniając szybką, stabilną i bezpieczną sieć.







Wśród kolejnych nowości znalazły się FRITZ!Box 5630 XGS – router światłowodowy do połączeń XGS-PON o prędkości do 10 Gbit/s, oraz FRITZ!Box 6835 5G z Wi-Fi 7, przeznaczony do korzystania z internetu przez siec komórkową FRITZ! rozszerza także ofertę wzmacniaczy Wi‑Fi 7, prezentując FRITZ!Repeater 6700 Pro: czteropasmowy model z obsługą 6-GHz oraz portem 10-Gbit/s, przeznaczony do budowy szybkiej i wydajnej sieci Wi-Fi w całym domu.



Nowości pojawiają się także w obszarze smart home FRITZ!Smart Energy 201 pomaga monitorować i kontrolować zużycie energii, a FRITZ!Smart Thermo 303 umożliwia inteligentne zarządzanie ogrzewaniem. Nadchodzący FRITZ!OS 8.50 wprowadzi kolejne funkcje związane z bezpieczeństwem, wydajnością i wygodą obsługi, a MyFRITZ!App zyska nowe możliwości i usługi. Do sprzedaży w Niemczech trafia również FRITZ!Box 6690 Pro – pierwszy na świecie trójpasmowy router kablowy z Wi-Fi 7, zintegrowanym modemem DOCSIS oraz obsługą smart home przez Zigbee i DECT. Dostępność w innych kajach, w tym w Polsce – wkrótce.



Nowy FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: FRITZ!Box w nowej odsłonie

Na targach IFA 2026 odbędzie się światowa premiera FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, wyznaczającego początek nowej generacji routerów FRITZ!Box. Nowe wzornictwo, nominowane do German Design Award, łączy elegancką, minimalistyczny design z solidną konstrukcją i niezawodnym działaniem. Ten model FRITZ! na nowo definiuje wzornictwo FRITZ!Box: jest rezultatem wieloletniego doświadczenia producenta, szeroko zakrojonych badań i precyzyjnej analizy rzeczywistych potrzeb użytkowników. Obsługę ograniczono do absolutnego minimum: jednego przycisku i jednej diody LED. Kolejnym kluczowym elementem minimalistycznego wzornictwa jest innowacyjny system prowadzenia kabli. Pozwala on uporządkować, zabezpieczyć i ukryć przewody, dzięki czemu całość zachowuje estetyczny, minimalistyczny wygląd. Pod względem technicznym FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 oferuje znakomitą wydajność: obsługuje zarówno światłowód (GPON/AON), jak i DSL, oferując ultraszybkie trójpasmowe Wi-Fi 7 o prędkości do 12.2 Gbit/s oraz błyskawiczne wielogigabitowe połączenia WAN/LAN. Jako wszechstronne centrum smart home płynnie integruje standardy DECT i Zigbee do wielofunkcyjnych zastosowań. Dzięki dodatkowym, rozbudowanym funkcjom telefonii i VPN oraz wydajnemu FRITZ!OS oferuje obecnym i przyszłym użytkownikom stabilny, bezpieczny i kompleksowy pakiet sieciowy.



Od domowej sieci po profesjonalne zastosowania: FRITZ! z szeroką ofertą rozwiązań światłowodowych

Minimalistyczny design FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 oraz FRITZ!Box 5630 XGS uzupełniają światłowodową ofertę producenta w zakresie Wi-Fi 7. FRITZ!Box 5630 XGS to wydajny model podstawowy do szybkich połączeń XGS-PON z prędkością do 10 Gbit/s, który uzupełnia ofertę o dostępny już FRITZ!Box 5690 XGS. Do połączeń GPON i AON firma FRITZ! oferuje również trzy sprawdzone modele: 5690 Pro z opcją DSL i trójpasmowym Wi-Fi 7, wysokiej klasy 5690 oraz kompaktowy 5630. Oznacza to, że FRITZ! oferuje pełne spektrum wysokowydajnych routerów światłowodowych: zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i dla użytkowników domowych.



FRITZ!Box 6835 5G z Wi-Fi 7: pełna elastyczność i internet w każdym miejscu

Na targach IFA firma FRITZ! prezentuje również nowy FRITZ!Box 6835 5G, który doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie brak jest dostatecznie szybkiego łącza stacjonarnego. Innowacyjny FRITZ!Box 6835 5G to połączenie najnowocześniejszej technologii 5G i Wi-Fi 7. Router zapewnia maksymalną elastyczność dostępu do Internetu przez mobilne łącze szerokopasmowe z prędkością do 2 Gbit/s, zarówno stacjonarnie jak i mobilnie. Obsługuje eSIM i SIM, jest zasilany przez port USB-C, dzięki czemu może działać nawet z powerbankiem. Wi-Fi 7 w dwupasmowej konfiguracji anten 2 x 2 zapewnia prędkość transmisji przez Wi-Fi do 3.5 Gbit/s. Urządzenia podłączone do routera przewodowo mogą korzystać z szybkich połączeń przez port LAN 2.5-Gbit/s i port LAN 1-Gbit/s. Nowy FRITZ!Box 6835 5G może być także doskonałym uzupełnieniem innego FRITZ!Box jako rozwiązanie FRITZ! Failsafe, w razie utraty połączenia światłowodowego, DSL lub kablowego.



Wi-Fi klasy premium: czteropasmowy FRITZ!Repeater 6700 Pro z Wi-Fi 7

Na IFA FRITZ! pokazuje również nowy FRITZ!Repeater 6700 Pro, rozwijając swoje rozwiązania z zakresu Mesh Wi-Fi i Wi-Fi 7. Repeater oferuje łączną prędkość transmisji danych do 18 Gbit/s i korzysta z czterech pasm częstotliwości: 6 GHz, dwóch pasm 5 GHz oraz 2.4 GHz. Tak rozbudowane Wi-Fi, w połączeniu z portami LAN 10 Gbit/s i 2.5 Gbit/s, zapewnia bardzo wysoką wydajność nawet przy wielu jednocześnie podłączonych urządzeniach i wymagających zastosowaniach.



Nowe funkcje MyFRITZ!App i FRITZ!OS 8.50

Podczas targów można także na żywo zobaczyć wszystkie funkcje nadchodzącego FRITZ!OS 8.50 oraz MyFRITZ!App. Ta duża aktualizacja przynosi liczne nowe funkcje, m.in. filtrowanie DNS zwiększające bezpieczeństwo, automatyczne nadawanie priorytetów ruchowi internetowemu czy rozszerzoną funkcję FRITZ! Failsafe. Nowy uproszczony tryb dla słuchawki FRITZ!Fon ułatwi obsługę starszym użytkownikom i umożliwi automatyczne połączenia alarmowe. W MyFRITZ!App pojawi się natomiast Smart Check, który analizuje działanie sieci i podpowiada, jak poprawić sygnał Wi-Fi oraz rozmieszczenie urządzeń, a także znaczące usprawnienie obsługi: aplikacja zapewnia teraz dostęp do stron sklepu i pomocy, w tym chatbota FRITZ!, dzięki czemu pomoc jest dostępna natychmiast. Kolejną ważną funkcją jest mostek Matter we FRITZ!Box 5690. Funkcja umożliwia płynną integrację wszystkich urządzeń FRITZ! Smart Home oraz zgodnych urządzeń innych producentów zarejestrowanych w routerze z istniejącymi sieciami Matter, takimi jak Apple Home, Google Home lub Amazon Alexa. Użytkownicy mogą również korzystać z wygodnego sterowania głosowego.



Smart home bardziej efektywny: nowe rozwiązania FRITZ! do zarządzania energią i ogrzewaniem

FRITZ! rozwija także rozwiązania dla smart home. Oprócz funkcji mostku Matter we FRITZ!Box 5690 Pro, która zwiększa możliwości integracji urządzeń smart home, w październiku do sprzedaży trafi kompaktowe inteligentne gniazdko FRITZ!Smart Energy 201. Wkrótce później pojawi się FRITZ!Smart Thermo 303 – nowy termostat, który uzupełni znany i niezawodny model FRITZ!Smart Thermo 302. Dzięki mniejszej konstrukcji sprawdzi się również przy trudno dostępnych zaworach grzejnikowych. Rozwiązanie jest przeznaczone do domów, firm i placówek edukacyjnych, które chcą lepiej zarządzać ogrzewaniem i ograniczać jego koszty bez rezygnacji z komfortowej temperatury.



















źródło: Info Prasowe / FRITZ!