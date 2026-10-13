Nowa generacja kolekcji Garmin MARQ

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin prezentuje dziś Garmin MARQ® trzeciej generacji, kolekcję sześciu luksusowych, nowoczesnych tool watchy stworzonych z myślą o realizacji własnych pasji. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, modele MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver oraz MARQ Golfer zostały zaprojektowane, by sprawdzać się na lądzie, morzu i w powietrzu. Zachwycają kopertami, paskami i bransoletami zaprojektowanymi tak, aby oddać charakter każdej z wersji, a także ekskluzywną, konfigurowalną kolekcją tarcz. Nowe funkcje nawigacyjne – m.in. wgrane mapy całego świata oraz wyszukiwanie adresów – sprawiają, że podróżowanie stanie się jeszcze prostsze, natomiast wbudowana łączność inReach umożliwia pozostanie w kontakcie nawet poza zasięgiem sieci komórkowej. Wbudowany głośnik i mikrofon, latarka LED oraz funkcje wspierające zdrowie i dobre samopoczucie sprawiają, że użytkownik ma wszystko, czego potrzebuje, zawsze pod ręką – a właściwie na nadgarstku.







Rozpoznawalny design

Każdy model z kolekcji MARQ trzeciej generacji charakteryzuje unikalny styl, dzięki wyjątkowym paskom i bransoletom, ceramicznym bezelom z unikalnymi inkrustowanymi detalami oraz możliwym do samodzielnej konfiguracji tarczom nawiązującym do klasycznych wzorów takich jak World Timer, Panda czy Flieger. Wykonane z wytrzymałego tytanu Grade-5 oraz odpornego szkła szafirowego, zegarki łączą trwałość z lekkością konstrukcji. Dodatkowo, dzięki największemu jak dotąd ekranowi w historii MARQ, bezramkowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1.4 cala zapewnia jeszcze wyraźniejszy podgląd wyświetlanych szczegółów.



Realizuj swoje cele i pozostań w kontakcie

Nowe funkcje dostępne we wszystkich zegarkach MARQ trzeciej generacji dają użytkownikom pewność i wiele możliwości, potrzebnych do realizowania swoich pasji:

- Zainstalowane mapy całego świata: zegarek z serii MARQ jest gotowy na przygodę od razu po wyjęciu z pudełka fabrycznie zainstalowane mapy TopoActive ułatwiają odkrywanie nowych miejsc i nawigację do wskazanych adresów w dowolnym zakątku świata

- Łączność inReach: pozwala pozostać w kontakcie podczas aktywności, bez potrzeby korzystania z telefonu. Po połączeniu z siecią LTE pozwala wykonywać połączenia bezpośrednio z zegarka, a dzięki nowej funkcji Garmin Locate bliscy mogą śledzić lokalizację użytkownika na żywo w aplikacji Garmin Messenger. Funkcja ta umożliwia również wymianę wiadomości tekstowych i głosowych oraz sprawdzanie prognozy pogody za pośrednictwem łączności satelitarnej lub LTE. W sytuacji awaryjnej można nadać sygnał SOS, aby uzyskać pomoc z działającego całodobowo centrum wsparcia w sytuacjach awaryjnych Garmin Response

- Głośnik i mikrofon: umożliwiają sterowanie zegarkiem za pomocą poleceń głosowych oraz korzystanie z asystenta głosowego sparowanego telefonu do odpowiadania na wiadomości tekstowe i nie tylko

- Wbudowana latarka: zintegrowana, jasna latarka LED z zaawansowaną optyką mikrosoczewkową zapewnia równomierne oświetlenie, pomagając pewnie poruszać się po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności



Dane o zdrowiu i kondycji dostępne na pierwszy rzut oka

Zegarki z kolekcji MARQ trzeciej generacji pomagają użytkownikom dbać o zdrowie i dobre samopoczucie dzięki funkcjom takim jak aplikacja EKG, która analizuje zapis rytmu serca w celu wykrycia oznak migotania przedsionków (AFib). Oprócz danych dotyczących poziomu stresu, snu, saturacji, HRV i innych wskaźników, użytkownicy mogą otrzymać spersonalizowany raport poranny pokazujący, jak dobrze organizm zregenerował się w ciągu nocy, a także raport wieczorny, który przedstawia zalecaną długość snu oraz szczegóły dotyczące kolejnego treningu, pogody oraz zaplanowanych wydarzeń.



Poznaj MARQ trzeciej generacji:

MARQ Adventurer

MARQ Adventurer, zaprojektowany z myślą o dalekich wyprawach posiada pasek z włoskiej skóry licowej oraz szczelne, odporne na przeciekanie przyciski, łącząc elegancję z wytrzymałością pozwalającą stawić czoła nawet najtrudniejszym szlakom. Zintegrowane, wielowarstwowe mapy oraz znaczniki 360 stopni kompasu inkrustowane w ceramicznej wkładce bezelu pomagają utrzymać właściwy kierunek podczas eksplorowania nowych miejsc. Dzięki funkcji ClimbPro użytkownik może na bieżąco otrzymywać informacje o aktualnych i nadchodzących wzniesieniach podczas wędrówki, jazdy na rowerze czy biegania – bez konieczności wcześniejszego planowania trasy na telefonie lub komputerze.



MARQ Athlete

Dla tych, którzy chcą przesuwać granice własnych możliwości, MARQ Athlete oferuje zaawansowane narzędzia treningowe zapewniające dokładny obraz własnego zdrowia i wydolności. Od rozszerzonych wskaźników wytrzymałości, które pomagają lepiej zrozumieć wpływ treningu na aktualną kondycję, po ekonomię biegu, mierzącą ogólną efektywność biegową – bogaty zestaw funkcji sportowych dostarczy pasjonatom sportu informacji potrzebnych do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów. Dzięki paskowi z gumy silikonowej oraz bezelowi z ceramiczną wkładką ze skalą wartości VO2 max, MARQ Athlete sprosta nawet najbardziej wymagającym jednostkom treningowym.



MARQ Aviator

MARQ Aviator to ponadczasowy styl i niezbędna funkcjonalność w powietrzu – zarówno dla pilotów, jak i dla osób często podróżujących samolotem. Dzięki dynamicznemu monitorowaniu trasy lotu, osobnej wskazówce UTC ułatwiającej sprawdzanie stref czasowych, lotniczym raportom pogodowym i wielu innym funkcjom, użytkownicy tego zegarka mają na nadgarstku zaawansowane narzędzia, na których mogą polegać od startu aż po lądowanie. Wyposażony w miękką bransoletę ze skóry cielęcej oraz polerowany bezel z ceramiczną wkładką z oznaczeniami UTC, MARQ Aviator wyróżnia się wyrafinowanym charakterem.



MARQ Commander

MARQ Commander to zegarek gotowy do działania w każdej sytuacji; wyposażono go w żakardowy pasek ze wzorem moro, przyciski o drobnej fakturze oraz matowy, czarny bezel z ceramiczną wkładką z oznaczeniami czasu UTC. Dzięki kompletnemu zestawowi funkcji taktycznych, takich jak tryb noktowizji, tryb stealth, kalkulator balistyczny Applied Ballistics i wiele innych, MARQ Commander pomaga użytkownikom zachować pełną świadomość sytuacyjną i gotowość do działania nawet w najbardziej wymagających warunkach.



MARQ Diver

Najnowszy zegarek w kolekcji – MARQ Diver – został stworzony do rozwijania swoich pasji nad i pod powierzchnią wody. Specjalny pasek z systemem mikroregulacji (15 mm) zapewnia doskonałe dopasowanie, a szczelne przyciski o wyczuwalnym skoku chronią zegarek podczas nurkowania (z akwalungiem, na bezdechu czy podczas snorkelingu) na głębokość do 40 metrów, co sprawia, że zegarek jest gotowy zarówno na podwodną eksplorację, jak i codzienne użytkowanie. Zestaw funkcji żeglarskich, takich jak sterowanie autopilotem czy asystent halsowania, czyni z MARQ Diver niezastąpionego kompana podczas aktywności nad wodą.



MARQ Golfer

Z myślą o graczach pragnących podnieść jakość swojej gry, MARQ Golfer wyposażono w narzędzia niezbędne do precyzyjnego planowania każdego uderzenia i analizy każdego pola – a wszystko to w niezwykle eleganckim wydaniu. Ten luksusowy zegarek typu tool watch wyróżnia się żakardowym paskiem oraz bezelem ozdobionym ceramiczną wkładką ze skalą do oznaczania wyników na 18 dołkach. Oferuje on również specjalistyczne funkcje golfowe, takie jak Virtual Caddie i dane o ukształtowaniu greenu, a także dostęp do ponad 43000 zainstalowanych map pól golfowych.



Zegarki z kolekcji MARQ trzeciej generacji dostępne są 5.11 w sugerowanej cenie detalicznej od 10969 PLN. Wszystkie modele z kolekcji działają do 18 dni na jednym ładowaniu w trybie smartwatcha.

























źródło: Info Prasowe - Garmin