Nowa hulajnoga Predator Extreme

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Podczas IEM Katowice 2024, firma Acer zaprezentowała nową, elektryczną hulajnogę Predator Extreme - najnowszy dodatek do rosnącej linii e-mobilnych pojazdów tej firmy. Hulajnoga Predator Extreme została zaprojektowana tak, aby w swojej kompaktowej ramie przenosić moc i osiągi motocykla terenowego. Dla poszukiwaczy mocnych wrażeń, Predator Extreme jest pochylony lekko do przodu, a nisko położony środek ciężkości zapewnia większą zwrotność i umożliwia jazdę po stromych wzgórzach, wąskich szlakach i pochyłościach. Solidna konstrukcja hulajnogi pozwala również na wykonywanie akrobacji, takich jak wheelie, skoki, skoki na krawężniki i nie tylko, podczas gdy osoby dojeżdżające do pracy w mieście mogą płynnie przełączać się między trybami prędkości 6 km/h, 15 km/h i do 25 km/h (w zależności od przepisów krajowych).







Hulajnoga elektryczna Predator Extreme jest wyposażona w wymienny akumulator litowo-jonowy 10,5ah/36V, który znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla w porównaniu z motocyklem. Akumulator można w pełni naładować w ciągu zaledwie 4 godzin, a na jednym ładowaniu można przejechać do 35 km, co zapewnia kierowcy większy zakres i elastyczność podczas dojazdu do pracy, szkoły lub na spotkanie z przyjaciółmi.



Predator Extreme będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 5699 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - ACER