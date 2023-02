Nowa klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę BlackWidow V4 Pro – nowej pełnowymiarowej klawiatury, naszpikowanej gamingowymi funkcjami, które pozwolą graczom udoskonalić ich stacje bojowe do grania. Dzięki nowemu pokrętłu sterującemu - Command Dial, klawiszom makro, kompleksowemu oświetleniu Chroma RGB, przełącznikom mechanicznym Razera i kontrolkom sterowania mediami, jest to najlepsza klawiatura dla każdego gracza PC. Command Dial zapewnia zaawansowaną kontrolę i dostęp do skrótów w aplikacjach desktopowych oraz grach. Dodatkowo, klawisze dedykowane do makr pozwalają na wykonanie skomplikowanych akcji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku w najgorętszych momentach rozgrywki.







Klawiatura może się również pochwalić podświetleniem klawiszy Chroma RGB oraz wielostrefowym podświetleniem RGB typu underglow. Pozwala to na niemal nieograniczoną personalizację i pełne zanurzenie się w rozgrywce.



Personalizacja i kontrola

Pokrętło sterujące - Command Dial, jest wstępnie ustawione do pracy w 8 trybach domyślnych, od powiększania okna do przełączania kart przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą zaprogramować pokrętło do pracy w 100 trybach niestandardowych. Preferowane akcje można przypisać do pokrętła działającego zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podczas codziennego użytkowania użytkownicy mogą ustawić wiele skrótów do aplikacji, takich jak regulacja rozmiaru pędzla w programie Photoshop, przewijanie na osi czasu i inne. Każdy tryb można przełączyć za pomocą jednego kliknięcia pokrętła. Różne tryby działania łatwo rozróżnić dzięki kolorowemu podświetleniu.



Na lewo od głównego układu klawiszy znajduje się 5 klawiszy makro, które zapewniają łatwy dostęp do preferowanych akcji. Można je wykorzystać do aktywacji złożonych działań, a wszystkie można spersonalizować za pomocą Razer Synapse lub nagrywania makr w locie. Dodatkowo klawiatura ma 3 klawisze makro umieszczone wzdłuż krawędzi, co daje łącznie 8 łatwo dostępnych klawiszy makro na klawiaturze.



Immersyjne podświetlenie Razer Chroma RGB

BlackWidow V4 Pro została zaprojektowana z myślą o wciągającej rozgrywce, którą zapewnia Razer Chroma RGB. Klawiaturę wyposażono w indywidualne podświetlenie klawiszy, jasno świecących przez przezroczystą nasadkę przełączników dla jeszcze bardziej żywego efektu RGB. Jest to wzmocnione równie jasnym wielostrefowym podświetleniem underglow, które pojawia się również na magnetycznej podpórce pod nadgarstki pokrytej pluszową skórą, co daje użytkownikowi jeszcze większe zanurzenie RGB.



Za pomocą Razer Synapse, użytkownicy mogą nie tylko zsynchronizować wszystkie swoje urządzenia Razera z Chroma RGB, ale także z produktami innych firm obsługującymi Chroma Connect. Gracze mogą korzystać z ponad 200 gier zintegrowanych z Chroma, w których oświetlenie RGB reaguje w zależności od działań lub sytuacji, jakie mają miejsce w grze.



Dodatkowe funkcje

Klawiaturę wyposażono w najnowszą generację przełączników mechanicznych Razera z możliwością wyboru pomiędzy przełącznikami Green Clicky z wyraźnym i odczuwalnym klikiem lub Yellow Linear o płynnym i cichym działaniu. Oba warianty przełączników charakteryzują się żywotnością ponad 100 milionów kliknięć.



Niektóre inne godne uwagi cechy urządzenia to: USB 2.0 passthrough, złącza typu C, wytrzymała obudowa górna ze stopu aluminium 5052, podnóżki o dwóch kątach nachylenia oraz polling rate do 8000 Hz. Klawiatura ma także 2 warstwy pianki tłumiącej dźwięk wewnętrzny i fabrycznie nasmarowane stabilizatory dla poprawy akustyki pisania.



Klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro dostępna bedzie w zasobach Razer.com, sklepach stacjonarnych RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców od 16 lutego 2023 w sugerowanej cenie 269.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Razer