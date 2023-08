Nowa motorola moto g14 debiutuje w sieci Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce debiutuje motorola moto g14 – smartfon, który po raz pierwszy w historii serii moto g oferuje wykończenie z wegańskiej skóry. Nowa Motorola wnosi do świata niedrogich smartfonów elegancję oraz komfort użytkowania znane do tej pory wyłącznie z droższych i bardziej prestiżowych urządzeń. Przyjemna w dotyku, chroniona skórą obudowa, design oraz odważna kolorystyka, to nie jedyne mocne strony moto g14. Smartfon wyróżnia się na swojej półce cenowej klarownym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+, obecnością głośników stereo Dolby Atmos i wsparciem dla technologii Spatial Sound by Moto. Jego możliwości uzupełnia zaawansowany system aparatów z głównym modułem o rozdzielczości 50 MP.







Wysoka jakość obrazu i dźwięku w dobrej cenie

Użytkownicy moto g14 mogą podziwiać na ekranie obraz o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), który przewyższa ostrością zwykle stosowane w niedrogich smartfonach ekrany HD+. Wyświetlacz IPS LCD ma przekątną 6.5” i panoramiczne proporcje – moto g14 można więc bez większych problemów obsługiwać jedną ręką. Wyświetlacz wyróżnia się również wąską ramką z nowoczesną konstrukcją HiD (Hole-in-Display), w której obiektyw aparatu nie ogranicza funkcjonalności ekranu.



Motorola moto g14 ma głośniki stereo emitujące dźwięk ze wzmocnionymi basami, a wielowymiarowe audio Dolby Atmos sprawia, że doznania akustyczne są niezwykle realistyczne. Dzięki technologii Spatial Sound by Moto dźwięk sprawia wrażenie jakby otaczał słuchacza. Pod tym względem moto g14 nie ustępuje wielu droższym smartfonom, a wyróżnia się na plus obecnością gniazda słuchawkowego 3.5 mm (Mini Jack).



Zaawansowany system aparatów i design z wyższej półki

Nowa motorola moto g14 wyposażona została w podwójny aparat z modułem o rozdzielczości 50 MP (f/1.8), który wykorzystuje technologię Quad Pixel1 i pozwala na zrobienie ostrego oraz szczegółowego zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Technologia łączenia pikseli zapewnia 4-krotnie lepszą czułość, co przekłada się na wyraźniejsze ujęcia o żywszych kolorach. Funkcjonalność głównego modułu uzupełnia dedykowane oczko Macro Vision o rozdzielczości 2 MP. Przedni aparat dedykowany do zdjęć selfie wykorzystuje moduł 8 MP, który dzięki trybowi Face Beauty świetnie nadaje się do robienia zdjęć na serwisy społecznościowe.



Pomimo tego, że nowa motorola moto g14 jest niedrogim smartfonem, została ona wykonana z wysokiej jakości materiałów. Pośród czterech wariantów kolorystycznych urządzenia, aż dwa: blady róż (Pale Lilac) oraz beżowy (Butter Cream) szeroko czerpią z wzornictwa dostępnego do tej pory wyłącznie w droższych urządzeniach marki. W tych wersjach obudowę urządzenia pokrywa bardzo praktyczna, niebrudząca i przyjemna w dotyku skóra wegańska. Pozostałe dwa kolory: szary (Steel Gray) i niebieski (Sky Blue) oferują bardziej tradycyjne doświadczenia – ich obudowę wykończono solidnym tworzywem PMMA. W obu wersjach smartfon zabezpieczony jest warstwą hydrofobową2, która chroni go przed przypadkowym zachlapaniem lub zalaniem.



Imponujący czas pracy

Motorola moto g14 ma wystarczającą moc do codziennej pracy i działa efektywnie dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi wspieranemu przez 4 GB pamięci RAM oraz algorytmom AI odpowiedzialnym za zaawansowane funkcje fotograficzne. Użytkownik smartfona ma do dyspozycji 128 GB3 pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 2.2, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD.



Wyróżnikiem moto g14 jest pojemna bateria 5000 mAh, która sprawia, że właściciel smartfona nie musi martwić się o to czy wystarczy mu energii do końca dnia – niezależnie od tego czy dużo rozmawia, ogląda wciągające seriale, czy słucha godzinami muzyki. Co więcej, nowy smartfon Motorola korzysta z ładowarki TurboPower 15 W4 i ładuje się szybciej niż wiele konkurencyjnych urządzeń w tej półce cenowej.



Cena i dostępność

Motorola moto g14 (4/128 GB) w Polsce debiutuje we wszystkich wersjach kolorystycznych, także tych wykończonych skórą wegańską. Od 11 sierpnia smartfon dostępny będzie w ofercie sieci Plus, w rekomendowanej cenie detalicznej 699 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - motorola