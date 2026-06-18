Nowa mysz G305 X Superlight i klawiatura G316 X od Logitech

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Logitech G prezentuje dwa nowe urządzenia, które dołączają do rodziny G3 Series: bezprzewodową mysz gamingową G305 X SUPERLIGHT oraz mechaniczną klawiaturę przewodową G316 X. Nowości zostały zaprojektowane z myślą o graczach poszukujących wysokiej wydajności, szerokich możliwości personalizacji oraz atrakcyjnej formy w bardziej przystępnym segmencie sprzętu gamingowego. Razem ze słuchawkami G325 tworzą kompletny ekosystem G3 Series.

Seria G3 powstała jako odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy oczekują technologii inspirowanych sprzętem profesjonalnych graczy, ale jednocześnie cenią prostotę, styl i swobodę konfiguracji. Logitech G stawia na połączenie precyzji, wydajności oraz kreatywnego podejścia do personalizacji stanowiska gamingowego.



Nowa G305 X SUPERLIGHT rozwija koncepcję jednej z najpopularniejszych myszy Logitech G. Konstrukcja została odchudzona do około 60 gramów, zachowując przy tym wysoką wytrzymałość oraz ergonomiczny kształt znany z modelu G305. Mysz wyposażono w sensor HERO 44K, oferujący precyzyjne śledzenie ruchu i rozdzielczość do 44 000 DPI. Użytkownicy mogą korzystać z trzech trybów połączenia: bezprzewodowego LIGHTSPEED, Bluetooth oraz przewodowego USB-C. Dodatkowo urządzenie zapewnia ponad 130 godzin pracy na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie pozwala uzyskać do 3,5 godziny rozgrywki po zaledwie dwóch minutach podłączenia do zasilania.



Z kolei G316 X to klawiatura mechaniczna zaprojektowana dla graczy, którzy chcą nie tylko szybkiej reakcji, ale także możliwości dostosowania sprzętu do własnych preferencji. Model oferuje polling rate 8 kHz i czas reakcji wynoszący zaledwie 0,125 ms. Konstrukcja typu snap-fit gasket została zoptymalizowana pod kątem komfortu pisania i charakterystyki dźwięku, a wymienne przełączniki oraz nakładki PBT pozwalają łatwo modyfikować konfigurację urządzenia.



Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów G316 X jest rozbudowany system sterowania i podświetlenia. Klawiatura została wyposażona w pasek LIGHTSYNC RGB z 30 niezależnymi strefami podświetlenia, ekran LED typu dot-matrix oraz pokrętło umożliwiające szybkie sterowanie głośnością, multimediami, jasnością i częstotliwością raportowania. Użytkownicy mogą także tworzyć własne makra, konfigurować podświetlenie każdego klawisza oraz dostosowywać działanie urządzenia za pomocą oprogramowania Logitech G HUB.



Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o długim cyklu życia produktu i bardziej zrównoważonej produkcji. G305 X SUPERLIGHT wykorzystuje minimum 51% tworzyw pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego, natomiast G316 X do 42%. Cała seria G3 sprzedawana jest w opakowaniach pozbawionych plastiku.



Najważniejsze funkcje G305 X SUPERLIGHT



• Sensor HERO 44K zapewniający precyzyjne śledzenie ruchu 1:1

• Łączność LIGHTSPEED, Bluetooth i USB-C

• Ponad 130 godzin pracy na jednym ładowaniu

• Waga około 60 g

• Podświetlenie RGB i obsługa Logitech G HUB

• Konstrukcja wykorzystująca minimum 51% tworzyw z recyklingu



Najważniejsze funkcje G316 X

• Polling rate 8 kHz i czas reakcji 0,125 ms

• Hot-swapowe przełączniki mechaniczne

• Nakładki PBT

• Ekran LED typu dot-matrix

• Pokrętło sterujące funkcjami systemowymi i multimediami

• LIGHTSYNC RGB z 30 strefami podświetlenia

• Konstrukcja snap-fit gasket zapewniająca lepsze wrażenia podczas użytkowania



Dostępność



Logitech G305 X SUPERLIGHT oraz Logitech G316 X trafią do sprzedaży 30 czerwca 2026 roku. Oba produkty będą dostępne w kolorze czarnym i białym. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio 369 PLN dla myszy oraz 549 PLN dla klawiatury.

źródło: Logitech