Nowa promocja AMD - The Last of Us Part I gratis i Radeon RX 7900 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

28 marca będzie miała miejsce premiera gry The Last of Us Part I dla PC, ale już dziś firma AMD uruchamia promocję, w ramach której będzie można ją otrzymać gratis przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon RX 7000 i 6000 lub komputerów w nie wyposażonych. Ponadto karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XT są już dostępne w coraz większej liczbie sklepów w cenie rozpoczynającej się od 849 USD, co znajduje odzwierciedlenie także w Polsce w cenach na poziomie 4500 zł. Nowa gra w pakiecie, 20 GB pamięci, DisplayPort 2.1 oraz wysoka wydajność pozwalająca na grę w 4K czynią z tej karty bardzo mocno propozycję dla graczy zainteresowanych przyszłościowym sprzętem tej klasy.







Miło nam również poinformować, że The Last of Us Part I otrzyma również obsługę funkcję AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) w wersji 2.2, czyli otwartej techniki skalowania temporalnego, która pozwala znacznie zwiększyć liczbę FPS przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Lista gier z dodaną lub zapowiedzianą obsługą FSR wszystkich wersji przekroczyła już liczbę 250, z czego ponad 110 to FSR 2, a w 65 z nich funkcja jest już dostępna. Wśród hitów, które korzystają z FSR są obok The Last of Us Part I także np.: Hogwarts Legacy, Forspoken, czy Dead Space.



Szczegóły akcji z grą gratis mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej AMD oraz w Regulaminie. Czas na dokonanie promocyjnego zakupu kończy się 15 kwietnia 2023 roku, a wartość gry wg Steam to 259 PLN. Nowa oferta jest sukcesywnie uruchamiana u poniższych sprzedawców w Polsce:

- Alsen.pl

- Komputronik

- Media Expert

- Morele.net

- NTT

- Proline.pl

- Sferis

- X-KOM

- Zadowolenie.pl











Źródło: Info Prasowe / AMD