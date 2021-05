Nowa seria foteli SPC Gear — SR400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear SR400 to niezwykle wytrzymałe, przykuwające wzrok i wygodne fotele kubełkowe dla graczy. Ich wzmacniana metalowym szkieletem konstrukcja oraz wypełnione pianką tłoczoną na zimno („molded foam”) oparcie i siedzisko zapewniają wysoki komfort nawet podczas długich godzin spędzonych przed komputerem. Szeroki zakres regulacji — od wysokości podłokietników 3D po nachylenie oparcia — pozwala na skonfigurowanie fotela pod własne wymagania. Atrakcyjna stylistyka sprawia, że SR400 pasuje zarówno do stanowiska gracza jak i stonowanego otoczenia w biurze. Do wyboru jest także kilka wariantów kolorystycznych, jak również rodzaj obicia: z wysokiej jakości skóry ekologicznej (PU) lub tkaniny przepuszczającej powietrze.







WYGODNE I STYLOWE

Fotele kubełkowe SPC Gear SR400 nie tylko zapewniają wygodę podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem, cieszą także oczy przy gustownie skomponowanym stanowisku. Ich kształt nawiązuje do foteli samochodów wyścigowych, zaprojektowanych w taki sposób, aby jak najlepiej podpierać ciało użytkownika w kluczowych miejscach kręgosłupa, a w szczególności w odcinku lędźwiowym i szyjnym. Zapewniają to m.in. dwie specjalne poduszki, które są nieodłącznym elementem SR400 i których położenie można regulować względem własnych potrzeb i preferencji. Wypełnienie poduszek dostosowane jest do funkcji, jakie mają pełnić. Dolna, twardsza, wykonana jest z pianki z pamięcią kształtu („memory foam”), by właściwie i skutecznie wspierać odcinek lędźwiowy. Górna zaś — bardziej miękka – przydaje się głównie podczas relaksu i ułatwia wypracowanie prawidłowej postawy ciała.



WIELE DOSTĘPNYCH WARIANTÓW

Do wyboru jest wiele różnych wersji kolorystycznych, jak i dwa rodzaje obicia foteli SR400: tkanina przepuszczająca powietrze (w modelach z serii „F”) oraz wysokiej jakości skóra ekologiczna PU. Oddychająca tkanina ułatwia cyrkulację powietrza i podnosi komfort termiczny ciała w szczególności podczas upalnych dni oraz przy wyjątkowo emocjonujących wirtualnych rozgrywkach. Skórzane SR400 dostępne są w wersji czarno-szarej z pomarańczowym akcentem (SR400 OR), czarno-czerwonej (SR400 RD) oraz klasycznej czarnej (SR400 BK). SR400F występują w wariancie czarno-czerwonym oraz czarnym (odpowiednio: SR400F RD oraz SR400F BK).



WZMACNIANA KONSTRUKCJA

Stalowa rama wsparta elastycznymi pasami to trzon wytrzymałej konstrukcji foteli SPC Gear SR400. Zapewnia stabilność oraz wysoką wytrzymałość wszystkich kluczowych elementów, od oparcia aż po siedzisko i podstawę. Sama stalowa, pięcioramienna podstawa łączy się z siedziskiem poprzez siłownik najwyższej, czwartej klasy (o udźwigu do 150 kg statycznego obciążenia). To wszystko sprawia, że konstrukcja SR400 charakteryzuje się wysoką trwałością i rekomendujemy ją osobom do 120 kg, co uwzględnia również dynamikę siadania (chwilowo znacznie zwiększającego nacisk). Powiększone kółka zostały dodatkowo pokryte warstwą nylonu, co sprawia, że ich krawędzie nie będą rysować podłogi.



ODCHYLANIE OPARCIA

Jednym z elementów, który umożliwia szybką zmianę położenia jest oparcie foteli. Specjalny mechanizm pozwala na odchylenie go aż o 170° do pozycji niemal leżącej lub ustawienie go całkowicie pionowo względem siedziska (90°).



PODŁOKIETNIKI 3D

Ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki pozwalają na dostosowanie ich pozycji pod własne preferencje. Podlegają regulacji w dwóch płaszczyznach, pionowej oraz poziomej — można więc zmienić ich wysokość, obrócić w lewo i prawo, a także przesunąć w przód lub tył. Poprawia to ergonomię użytkowania, ułatwia zachowanie poprawnej postawy oraz zapewnia wygodne podparcie ramion użytkownika.



MECHANIZM TILT

Mechanizm podtrzymujący siedzisko foteli SR400 wyposażony jest w funkcję TILT. Daje to użytkownikowi możliwość przechylenia całego siedziska nawet do 18°, a także pozwala na swobodne bujanie się na fotelu lub ustawienie go w wygodnej dla siebie pozycji względem biurka. Ponadto mechanizm umożliwia regulację siły nacisku wymaganego do odchylenia fotela, co pozwala na korzystanie z funkcji bujania użytkownikom o różnym wzroście i wadze. Zwiększa to stabilność konstrukcji oraz kontrolę nad ustawieniem fotela.



REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Zastosowany w fotelach SR400 podnośnik najwyższej, czwartej klasy (do 150 kg statycznego udźwigu) umożliwia dostosowanie wysokości siedziska pod wzrost użytkownika. Możliwe jest ustawienie w zakresie 75 milimetrów, dzięki czemu fotel rekomendujemy osobom o wzroście od 165 do 185 centymetrów.





































