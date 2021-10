Nowe Chromebooki Acer z 14 i 15.6-calowym wyświetlaczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas najnowszej konferencji produktowej - Next@Acer - zaprezentował cztery nowe Chromebooki, które odzwierciedlają potrzeby różnorodnych grup — od użytkowników domowych i biznesowych po profesjonalistów pracujących w trybie hybrydowym czy uczniów i studentów. Nowe Chromebooki od Acera sprawdzą się wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi stabilna łączność, produktywność, czy dobra rozrywka. Chromebook Spin 514 i Spin Enterprise 514 zostały wyposażone w 14-calowy wyświetlacz FHD. Za wysoką wydajność odpowiada procesor Intel Core i7 (do 11. generacji) co więcej, wyróżniają się wysoką kulturą pracy.14-calowy wyświetlacz FHD IPS charakteryzuje się wąskim obramowaniem — stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 84%.







Wbudowana kamera internetowa FHD z obsługą MIPI korzysta z funkcji filtrowania światła niebieskiego oraz z technologii redukującej szumy. Dwa głośniki rozmieszczone po bokach klawiatury współpracują z układem dwóch mikrofonów, dzięki czemu dźwięk jest krystalicznie czysty. Technologia DTS® Audio odpowiada za efekt surround (dźwięk przestrzenny 360°).



Nowe Chromebooki zostały zaprojektowane tak, by użytkownik miał możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy, odpowiednio do wykonywanego zadania: laptop, tablet, namiot, wyświetlacz. Konstrukcja Chromebooka jest bardzo wytrzymała: wierzch i spód obudowy wzmocniono aluminium, urządzenie posiada certyfikat zgodności ze standardem MIL-STD 810H. Na pokładzie Chromebooka znajdziemy m.in. dwa porty USB typu C, touchpad pokryty szkłem Corning Gorilla Glass, podświetlaną klawiaturę oraz kartę sieciową Intel Wi-Fi 6 (Gig+).





Acer Chromebook 515 i Acer Chromebook Enterprise 515 to ciąg dalszy sukcesów firmy Acer w kategorii Chromebooków z dużymi wyświetlaczami. Acer Chromebook Enterprise 515 to rozwiązanie idealne dla firm, gdzie korzysta się z technologii chmurowych, a także dla administratorów IT odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami chmurowymi i ich bezpieczeństwo.



Pod maską nowych Chromebooków drzemie procesor Intel Core i7 (do 11. generacji) i karta graficzna Intel Iris X. Do tego mamy do dyspozycji dysk PCIe NVMe o pojemności 512 GB oraz do 16 GB pamięci RAM, co przekłada się na wysoką kulturę pracy i szybkie działanie systemu — urządzenie potrafi przejść do trybu aktywnego z trybu uśpienia w mniej niż sekundę. Dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony sprawiają, że każda rozmowa jest wyraźna, a wbudowana zasłona kamery to rozwiązanie, które doceni każdy, kto szczególnie ceni sobie prywatność.



Chromebook 515 i Chromebook Enterprise 515 to nie tylko elegancka, stylowa forma. Konstrukcja obydwu modeli została zaprojektowana zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD 810H (górna klapka wykonana jest z aluminium), co czyni ją wyjątkowo wytrzymałą i odporną. Gładki touchpad pokryty szkłem Corning Gorilla Glass jest bardzo precyzyjny i przyjazny w użyciu, a wygodna podświetlana klawiatura nadaje urządzeniu nowoczesnego charakteru.



Urządzenia zostały wyposażone w szereg najlepszych w swojej klasie interfejsów. Mamy tu m.in. dwa porty USB 3.2 typu C 2. generacji (po jednym z każdej strony), co pozwoli nam podłączyć różne dyski i nośniki danych, podładować inne urządzenie, czy też podpiąć zewnętrzne urządzenie wyświetlające. Łączność sieciową zapewnia karta Intel® Wi-Fi 6 (Gig+). Do dyspozycji jest również złącza HDMI i gniazdo microSD.





Acer Chromebook 514 charakteryzuje się wyjątkowo smukłą i lekką konstrukcją sprzyjającą mobilności, a także imponującym arsenałem technologicznym drzemiącym w jej wnętrzu. Sercem Chromebooka jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Kompanio 828, co sprawia, że jest to urządzenie, które sprawdzi się jako sprzęt do rozrywki, do obsługi wielu programów i aplikacji jednocześnie, a także jako narzędzie do tworzenia kreacji graficznych. Czas pracy akumulatora na pełnym naładowaniu to aż 15 godzin. Akumulator można podładować w trybie szybkiego ładowania do poziomu 50% w zaledwie 30 minut. Chromebook 514 waży jedynie 1,3 kg i mierzy sobie zaledwie 16,85 mm grubości. Górna klapa wykonana jest z aluminium, touchpad pokryto szkłem Corning® Gorilla Glass. Chromebook wyposażony został w 14-calowy matowy wyświetlacz (oferowany z opcją multi-touch) o wąskim obramowaniu. Znajdziemy tu także technologię DTS Audio, podświetlenie klawiatury i kilka portów USB typu C.





Acer Chromebook Spin 314 został wyposażony w unikatowy touchpad o nazwie OceanGlass, który wykonany jest w całości z plastiku pochodzącego z recyklingu. Taka konstrukcja jest nie tylko przyjazna środowisku, ale też i wygodna w użyciu. To również dowód zaangażowania firmy w Acer w działania na rzecz ograniczenia ilości plastikowych odpadów. Inne zalety tego Chromebooka to m.in. najnowszy procesor Intel, wyświetlacz dotykowy o przekątnej do 14” — o wyjątkowo wąskim obramowaniu (6 mm), a także żywotność akumulatora na poziomie 10 godzin na pełnym naładowaniu. Chromebook Spin 314 oferuje również szereg interfejsów: port USB 3.2 typu C, dwa porty USB 3.2 typu A, wejście HDMI i gniazdo MicroSD, a do tego kartę Wi-Fi 6 z technologią 2x2 MU-MIMO, co gwarantuje stabilność i wysoką prędkość połączenia z internetem.





Chrome OS, Chrome Enterprise i wsparcie aplikacji

Urządzenia z serii Chromebook Enterprise to nowoczesne rozwiązania, które zapewniają ich użytkownikom wysoką kulturę pracy i szereg zintegrowanych zabezpieczeń, a do tego niski całkowity koszt posiadania. Chromebooki korzystające z aktualizacji Chrome Enterprise Upgrade dają użytkownikom do dyspozycji szereg funkcji, które oferuje system Chrome OS, co z kolei pozwala działom IT skutecznie budować i zabezpieczać środowisko chmurowe. Nowe Chromebooki od Acera są kompatybilne z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play oraz z innymi aplikacjami sieciowymi. Użytkownicy tych komputerów zyskują więc dostęp do milionów aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu.



Dostępność i cena

Chromebook Spin 314 w Polsce pojawi się w drugim kwartale 2022 roku, będzie go można kupić za 1999 PLN. Informacje o cenie i dostępności dla Acer Chromebook 514, Spin 514 i Spin Enterprise 514 pojawią się wkrótce.

































Źródło: Info Prasowe / Acer