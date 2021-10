Nowe nawigacje GPS Garmin DriveSmart

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Garmin przedstawił dziś Garmin DriveSmart 66, 76 i 86 - nową linię przenośnych samochodowych nawigacji satelitarnych, stworzonych, by ułatwić kierowcom podróże na wszelkich dystansach. Urządzenia z serii Garmin DriveSmart zostały wyposażone w wyraźne 6-, 7- lub 8-calowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym kierowca może w łatwy sposób znaleźć najlepszą trasę. Co więcej, model z wyświetlaczem 8-calowym można zamontować zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, aby jak najwygodniej wyświetlić drogę przed sobą. Te wszechstronne urządzenia nawigacyjne doskonale sprawdzą się podczas rodzinnych weekendowych wyjazdów dzięki dostępowi do szczegółowych map Europy. Jednocześnie ułatwiają codzienne dojazdy do pracy za sprawą takich funkcji, jak wyznaczanie tras w strefach ekologicznych1, połączenia w trybie głośnomówiącym2 oraz wbudowany asystent głosowy firmy Garmin, który pozwala w łatwy sposób zapytać urządzenie o drogę.







Kierowcy zyskają pewność, że unikną nieprzyjemnych niespodzianek po drodze dzięki funkcji wyznaczania tras w strefach ekologicznych (strefach niskiej emisji spalin). Po skonfigurowaniu profilu środowiskowego samochodu kierowcy będą otrzymywać ostrzeżenia i wskazówki dotyczące stref ekologicznych na trasie. Nowa seria Garmin DriveSmart oferuje także powiadomienia drogowe dla kierowców, które zwiększają świadomość sytuacyjną oraz są szczególnie przydatne podczas codziennych dojazdów do pracy czy podróży w nowe miejsca. Kierowcy mogą otrzymywać ostrzeżenia o zbliżających się zmianach ograniczenia prędkości, ostrych zakrętach na trasie i innych potencjalnych zagrożeniach, aby być na bieżąco z warunkami panującymi na drodze.



Nowa seria urządzeń Garmin DriveSmart jest wyposażona w funkcje przystosowane do długich podróży, które zapewniają swobodę jazdy podczas każdej wyprawy. Kierowcy mogą polegać na ocenach restauracji, hoteli i rozmaitych atrakcji na trasie z serwisu Tripadvisor. Ponadto wszystkie nawigacje satelitarne Garmin DriveSmart posiadają fabrycznie wgrane miliony popularnych punktów turystycznych z serwisu Foursquare.



Nawigacje satelitarne Garmin DriveSmart 66, 76 i 86 są wyposażone w wiele wiodących w branży funkcji, takich jak:

- Dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, obrazu z kamer drogowych PhotoLive, wiadomościach o pogodzie i cenach paliwa po sparowaniu nawigacji z kompatybilnym smartfonem kierowcy za pomocą aplikacji Garmin Drive

- Wbudowane Wi-Fi ułatwia aktualizacje map oraz oprogramowania bez dostępu do komputera

- Opcjonalną ładowarkę z dwoma portami USB, która umożliwia jedoczesne ładowanie nawigacji jak i drugiego urządzenia.



Nowe nawigacje satelitarne Garmin 66, 76 i 86 z serii DriveSmart są dostępne już teraz w sugerowanych cenach detalicznych od 209.99 do 359.99 Euro.

























Źródło: Info Prasowe / Garmin