AMD wprowadza karty graficzne AMD Radeon RX 6600

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD wprowadza dziś na rynek karty graficzne AMD Radeon RX 6600, które przeznaczone są przede wszystkim do grania w 1080p z oszałamiającą grafiką i wysoką liczbą klatek na sekundę. Dzięki zastosowanej architekturze AMD RDNA 2, 32 MB Infinity Cache oraz 8 GB pamięci GDDR6, a także innym zaawansowanym funkcjom gracze będą mogli cieszyć się znakomitą wydajnością jak na średniej klasy GPU. Najważniejsze zalety kart AMD Radeon RX 6600, to AMD Smart Access Memory (SAM), czyli zwiększona wydajność po sparowaniu z procesorem AMD Ryzen 5000 lub 3000 na płycie głównej z chipsetem z serii 500 za sprawą udostępnienia CPU całej pamięci graficznej GDDR6.







- AMD FidelityFX, czyli otwarty zestaw dodatkowych efektów dla twórców gier, który dostępny w ramach inicjatywy GPUOpen. Dzięki nim w wielu grach dostępne są funkcje poprawiające grafikę, optymalizację czy zwiększające wydajność, jak AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Funkcja ta jest już dostępna lub zapowiedziano jej wdrożenie w sumie w 50 grach i zapewnia nawet 2-krotnie wyższą wydajność w trybie „Performance” w porównaniu do natywnej rozdzielczości 1080p.

- Zgodność z Microsoft Windows 11 – karty graficzne AMD Radeon są zoptymalizowane dla najnowszego systemu Windows 11 obsługując takie funkcje jak DirectX12 Ultimate, Auto HDR czy Microsoft DirectStorage i inne.



Karty graficzne AMD Radeon RX 6600 powinny trafić do sprzedaży jeszcze dziś w wiodących sklepach w wersjach firm ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX i Yeston. Wyjściowa cena sugerowana to 329 USD. W tym miesiącu będą też dostępne komputery z tym modelem karty graficznej w ofertach producentów OEM i lokalnych integratorów systemów.





























Źródło: Info Prasowe / AMD