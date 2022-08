Nowe Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje najnowszą generację zegarków Galaxy Watch5 oraz Galaxy Watch5 Pro, które ułatwiają użytkownikom kształtowanie codziennych nawyków dbania o siebie dzięki monitorowaniu najważniejszych parametrów i intuicyjnym wskazówkom oraz innym zaawansowanym możliwościom. Galaxy Watch5 zyskał ulepszone funkcje, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie i dbanie o swój dobrostan. Natomiast najnowszy Galaxy Watch5 Pro jest jak dotąd najtrwalszym i najbardziej funkcjonalnym zegarkiem Galaxy. Chcąc lepiej poznać i wspierać działania użytkowników mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia, Samsung zaimplementował w najnowszych smartwatchach Galaxy szczegółowe opcje monitorowania i praktyczne wskazówki, które mają sprzyjać realizacji założonych przez użytkowników celów.







Galaxy Watch5 wyposażony został w zestaw czujników: optyczny czujnik tętna, miernik aktywności elektrycznej serca i czujnik impedancji bioelektrycznej. Kombinacja tych odczytów pozwala monitorować tętno, poziom natlenienia krwi, a nawet poziom stresu. Użytkownik w dowolnej chwili i dowolnym miejscu może dowiedzieć się o stanie swojego serca, monitorując ciśnienie krwi i EKG. Dzięki zwiększonej powierzchni bezpośredniego kontaktu z nadgarstkiem, smartwatch Galaxy Watch5 monitoruje parametry zdrowotne jeszcze dokładniej. Ponadto, wydajny zestaw 3 czujników współpracuje z innymi miernikami wbudowanymi w zegarki z serii Galaxy Watch5.



Holistyczne podejście do dbania o siebie

Stworzony z myślą o codziennych potrzebach, smartwatch Galaxy Watch5 dostarcza informacji wykraczających poza sferę dbania o kondycję i regenerację. Dzięki możliwości pomiaru składu tkankowego ciała, Galaxy Watch5 daje dostęp do istotnych informacji, dodatkowo ułatwiając użytkownikowi wyznaczanie celów i monitorowanie postępów na przykład podczas spersonalizowanych treningów. W porze odpoczynku zegarek Galaxy Watch5 nadal monitoruje stan organizmu, a po intensywnym treningu pokazuje tętno i podpowiada, jak uzupełnić wodę.



Pełnowartościowy nocny odpoczynek jest ważny dla dobrego samopoczucia, więc Galaxy Watch5 wspomaga użytkowników w dbaniu o jakościowy sen. Funkcja monitorowania snu rejestruje jego etapy, natlenienie krwi i zaburzenia takie, jak chrapanie. Dodatkowo, Galaxy Watch5 łączy się z systemem aplikacji SmartThings, co pozwala sterować z poziomu zegarka skonfigurowanymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie i telewizor, by użytkownikowi spało się jak najlepiej. Do bezpieczeństwa przyczynia się udoskonalona funkcja wykrywania upadku i alarmowania o tym bliskich.



Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z użytkowania, Galaxy Watch5 został wyposażony w 13% większy akumulator. Galaxy Watch5 zyskał również dodatkową warstwę ochronną – jako pierwszy zegarek Galaxy, wyposażony został w wyświetlacz ze szkłem szafirowym, które jest o 60% twardsze od zwykłego szkła, co zapewnia dodatkową odporność w codziennym użytkowaniu. Już wkrótce w zegarku pojawią się Mapy Google nie wymagające łączności ze smartfonem. Miłośnicy muzyki docenią aktualizacje obejmujące nowe aplikacje, takie jak SoundCloud i Deezer. Ponadto, interfejs One UI Watch 4.5 ułatwia pisanie, nawiązywania połączeń i zawiera wiele nowych funkcji ułatwień dostępu, które sprawiają, że zegarek Galaxy jest bardziej intuicyjny.



Zegarek Galaxy Watch5 Pro – więcej funkcji i większa trwałość dla entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu

Galaxy Watch5 Pro jest najnowszym modelem w rodzinie zegarków Galaxy, który powstał z myślą o amatorach plenerowych aktywności. Od turystyki pieszej po rowerową i nie tylko, Galaxy Watch5 Pro jest gotowy na wyzwania, m.in. dzięki najwyższej jakości materiałom, z których został wykonany. Zegarek jest chroniony udoskonalonym szkłem szafirowym – twardym i odpornym na zużycie – a jego tytanowa obudowa jest pięciokrotnie trwalsza i chroni wyświetlacz dzięki wystającej ramce. Galaxy Watch5 Pro jest również wyposażony w zupełnie nowy pasek sportowy z klamrą – wytrzymały, elegancki i ergonomiczny.



Zaprojektowany z myślą o plenerowych zastosowaniach, Galaxy Watch5 Pro zyskał pojemny, 60% większy niż w przypadku Galaxy Watch4, akumulator, który sprawdzi się na dłuższych trasach. Galaxy Watch5 Pro, jako pierwszy smartwatch Galaxy, został wyposażony w funkcję wymiany danych systemu GPS. Można rejestrować trasy i udostępniać je znajomym w aplikacji Samsung Health z obsługą planowania tras lub pobierać mapy tras pieszych i rowerowych przed planowaną wyprawą. Głosowe, intuicyjne wskazówki kierunkowe pozwalają utrzymać wzrok na trasie podczas marszu lub jazdy. Po dotarciu do celu Galaxy Watch5 Pro doprowadzi użytkownika z powrotem do domu po tej samej trasie.



Dostępność i oferta przedsprzedażowa

Zegarki Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro są dostępne w przedsprzedaży począwszy od 10 sierpnia od godz. 15.00. Decydując się na zakup debiutujących modeli smartwatchów Galaxy można liczyć na bonus w postaci słuchawek Galaxy Buds2 w kolorze czarnym o wartości 649 PLN brutto.



Galaxy Watch5 to nowoczesny i minimalistyczny wygląd oraz funkcje przydatne na co dzień. Występuje w zupełnie nowych, neutralnych a jednocześnie intrygujących wersjach kolorystycznych, o rozmiarze 44 mm w kolorze czarnym, niebieskim i srebrnym oraz o rozmiarze 40 mm w kolorze czarnym, srebrnym oraz odcieniu różowego złota, dopasowanym do smartfonu Galaxy Z Flip4.



Galaxy Watch5 Pro to zegarek dla poszukiwaczy przygód oczekujących trwałości, wydajności i stylu. Będzie dostępny w kolorach czarnym tytanowym i szarym tytanowym, z wyświetlaczem 45 mm.



































