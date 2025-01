Nowe czarne chłodzenia ENDORFY

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Świetnie przyjęte linie chłodzenia powietrzem ENDORFY Fera 5 i ENDORFY Fortis 5 doczekały się rozszerzenia o czarne warianty kolorystyczne. Marka ENDORFY wprowadza właśnie trzy nowe produkty w wersji Black – ENDORFY Fera 5 Black ARGB, ENDORFY Fortis 5 Black i ENDORFY Fortis 5 Black ARGB. Wcześniej wydany model ENDORFY Fera 5 Black cieszył się dużą popularnością, naturalne stało się więc zaprezentowanie całej gamy produktów o ciemnym wykończeniu, które świetnie wpasują się w estetykę wielu zestawów komputerowych. Zestawy chłodzenia różnią się od siebie wielkością i kształtem radiatora oraz załączonego wentylatora, a także ciepłowodami i opcjonalnym podświetleniem ARGB. Każdy z nich jest kompatybilny z najnowszymi gniazdami procesorów AMD i Intel. Użytkownicy mogą teraz cieszyć się cichą pracą komputera, a chłodzenia z serii ENDORFY Fera 5 Black i ENDORFY Fortis 5 Black zapewni niską temperaturę procesora nawet wtedy, kiedy podzespoły działają na najwyższych obrotach.







CICHO I STYLOWO

ENDORFY mocno stawia na ograniczenie szumu, jaki zwykle towarzyszy pracy układu chłodzenia. Ten plan został zrealizowany dzięki wykorzystaniu potencjału cichych wentylatorów ENDORFY Fluctus. Odpowiadają one za przepływ powietrza przez radiatory. Ich łopatki zostały wyprofilowane w taki sposób, aby jak najdokładniej owiewać finy i generować jak najniższy poziom dźwięku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności. Każda z nich wykończona jest falistą krawędzią, która zmniejsza słyszalność irytującego szumu (optymalizacja psychoakustyczna wentylatorów ENDORFY Fluctus oczekuje na opatentowanie). Co więcej, przy odpowiednio niskim poziomie sygnału sterującego Fluctusy mogą się zatrzymać i nie generować nawet najcichszego dźwięku. W modelach ARGB każdy z wentylatorów i górny panel radiatorów można podświetlić na dowolny kolor lub ustawić efekt iluminacji – na przykład mieniącej się tęczy czy pulsującej fali. W zestawie z coolerami z serii ENDORFY Fera Black ARGB i ENDORFY Fortis Black ARGB znajduje się kontroler Nano-Reset ARGB, więc sprzęt świeci nawet bez kompatybilnej płyty głównej ani obudowy z kontrolerem.



TOPOWA WYDAJNOŚĆ

Serie ENDORFY Fera 5 Black i ENDORFY Fortis 5 Black zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy często pracują i bawią się na wysokich ustawieniach sprzętowych. Coolery utrzymują niską temperaturę procesora nawet wtedy, kiedy komputer od wielu godzin działa na najwyższych obrotach. Odpowiadają za to gęsto użebrowane radiatory przystosowane do jednostronnego przepływu powietrza, ciepłowody oraz zaopatrzone w rozszerzony zakres prędkości i wydajne wentylatory z serii ENDORFY Fluctus. W modelu ENDORFY Fera 5 Black ARGB ciepło z procesora odprowadzają ciepłowody typu direct-touch, za to ENDORFY Fortis 5 Black i ENDORFY Fortis 5 Black ARGB zostały zaopatrzone w większą liczbę tradycyjnych ciepłowodów. W utrzymywaniu niskich temperatur na CPU pomaga też wydajna pasta termoprzewodząca ENDORFY Pactum PT-3, której tubka wystarczy na kilka aplikacji.



Wszystkie nowe chłodzenia objęte są 6-cio letnią gwarancją i są już dostępne w sklepach, w cenach około:

- Fera 5 Black ARGB: 179 PLN

- Fortis 5 Black: 215 PLN

- Fortis 5 Black ARGB: 259 PLN

































źródło: Info Prasowe - ENDORFY