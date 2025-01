Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR i Porsche Design zaprezentowały dziś specjalną edycję swojego najnowszego flagowego smartfona — HONOR Magic7 Pro. Model PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR to już trzeci owoc współpracy globalnej marki technologicznej HONOR z Porsche Design. Urządzenie łączy w sobie design inspirowany luksusowymi samochodami sportowymi oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR łączy sportową estetykę Porsche Design z jakością, funkcjonalnością i wygodą użytkowania. Ferdinand Alexander Porsche, twórca legendarnego modelu 911 i założyciel Porsche Design, ujął swoją filozofię projektowania w słowach: „Tak mało projektowania, jak to możliwe, tak dużo, jak to konieczne”.







Inspirując się tym podejściem, PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR łączy symetryczny moduł aparatu HONOR Magic7 z eleganckim designem samochodów sportowych. Charakterystyczna centralna wypukłość nawiązuje do linii maski Porsche, podkreślając zarówno nowoczesny styl, jak i tradycję. Ten element nie tylko nadaje urządzeniu unikalny wygląd, lecz także poprawia ergonomię, zapewniając pewny i wygodny chwyt. Smartfon wyróżnia się charakterystycznymi dla Porsche elementami konstrukcyjnymi, takimi jak sześciokątny moduł kamery, inspirowany komponentami samochodów zaprojektowanych dla najwyższych osiągów. W projekcie urządzenia wykorzystano estetykę modelu Taycan Turbo S1, a symetryczne rozmieszczenie czterech aparatów nawiązuje do reflektorów samochodów sportowych. Aparaty te są chronione szkłem 3D, które subtelnie odzwierciedla krzywizny przedniej szyby Porsche. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR cechuje również gładka powierzchnia, która zapewnia wygodę użytkowania i podkreśla estetyczny wygląd, idealnie łącząc funkcjonalność z elegancją.



Inteligentny system MagicOS 9.0

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR został wyposażony w nowy, zaawansowany system MagicOS 9.0. Jest to pierwsze na rynku spersonalizowane oprogramowanie obsługujące sztuczną inteligencję, zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników. System wspiera codzienne korzystanie ze smartfona, oferując funkcje dostosowane do rozrywki, komunikacji, edycji zdjęć oraz zadań profesjonalnych. Dzięki Magicznemu Portalowi użytkownicy zyskują wygodny dostęp do kluczowych informacji i usług. Ulepszony interfejs oraz intuicyjne funkcje sterowania gestami i dotykiem sprawiają, że interakcje ze smartfonem są jeszcze prostsze. MagicOS 9.0 wprowadza także innowacyjne funkcje, takie jak Transkrypcja AI, Podsumowanie AI i Minutki AI, które zwiększają efektywność spotkań i ułatwiają zarządzanie notatkami. Dodatkowo funkcje Gumki AI i Wycięcia AI umożliwiają zaawansowaną edycję zdjęć, zapewniając użytkownikom większą, kreatywną swobodę. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR został również wyposażony w system Gemini. Ten inteligentny asystent AI od Google wspiera użytkowników w rozwijaniu pomysłów, nauce, pisaniu e-maili, planowaniu wydarzeń oraz wykonywaniu wielu innych zadań, zwiększając ich codzienną produktywność i komfort pracy.



Zaawansowana fotografia mobilna dzięki AI

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR wyposażono w przełomowy silnik AI HONOR Image Engine — pierwszy w branży mobilny system oparty na dużych modelach AI, łączący technologie działające na urządzeniu z rozwiązaniami w chmurze. Dzięki mocy dużych modeli AI, urządzenie znacząco poprawia precyzję zdjęć w różnych dziedzinach fotografii, takich jak portrety, migawki czy fotografie teleobiektywowe. Smartfon oferuje zaawansowane narzędzia fotograficzne oparte na sztucznej inteligencji, takie jak tryby Harcourt Portrait, AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom do zdjęć z daleka, Stage Mode, Wykrywanie Ruchu AI oraz HD Super Burst. Zaawansowane przetwarzanie AI umożliwia użytkownikom uchwycenie każdej chwili z wyjątkową szczegółowością i wyrazistością.



Urządzenie stanowi idealne narzędzie dla entuzjastów fotografii, dzięki potrójnemu aparatowi, w skład którego wchodzi główny aparat Super Dynamic Falcon 50 MP, teleobiektyw 200 MP 1/1.4" o największej w branży przysłonie f/1.88. Dodatkowo system autofocus LiDAR Matrix z 1200 punktami LiDAR poprawia dokładność, szybkość oraz zasięg śledzenia, zapewniając ostre i wyraźne zdjęcia poruszających się obiektów. Dzięki podwójnemu elektromagnetycznemu siłownikowi, zostało znacznie usprawnione również ustawianie ostrości.



Technologie stworzone z myślą o ludzkich potrzebach

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR został wyposażony w wyświetlacz HONOR AI Eye Comfort Natural Light, który symuluje naturalne właściwości światła, zapewniając komfort dla oczu. Ekran spełnia najwyższe standardy ochrony zdrowia, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland: Full Care Display 4.0, Circular Polarization oraz Flicker-Free. Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, urządzenie wyposażono w warstwę HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, która skutecznie chroni ekran przed zarysowaniami. Dodatkowo smartfon posiada certyfikaty IP68 i IP69, gwarantujące odporność na kurz, wodę, a także wytrzymałość na codzienne uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 100W oraz bezprzewodowe ładowanie 80W HONOR SuperCharge. Dzięki zastosowaniu akumulatora krzemowo-węglowego trzeciej generacji o pojemności 5850 mAh, smartfon oferuje stabilną i wydajną pracę, nawet w niskich temperaturach.



Urządzenie jest napędzane procesorem Snapdragon 8 Elite Mobile Platform — najpotężniejszym mobilnym układem marki Qualcomm. Zapewnia on płynną rozgrywkę, efektywną wielozadaniowość oraz zaawansowaną grafikę, jednocześnie dbając o niskie zużycie energii. Smartfon został również wyposażony w głośnik stereo HONOR Surround Subwoofer z dużą komorą akustyczną oraz dźwiękiem przestrzennym. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się głębokim basem i bogatymi wrażeniami dźwiękowymi, które idealnie sprawdzają się podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR posiada także unikalny interfejs użytkownika inspirowany samochodami sportowymi. Do zestawu dołączono wysokiej jakości etui, które zapewnia dodatkową ochronę i zwiększa odporność urządzenia na codzienne użytkowanie.



Cena i dostępność

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR jest dostępny w dwóch różnych wersjach kolorystycznych: szarym Agate Grey i fioletowym Provence. Na ten moment start sprzedaży smartfona jest planowany na 21 lutego na niektórych rynkach europejskich, w cenie 1799 Euro.

















źródło: Info Prasowe - HONOR