Nowe gigabitowe przełączniki od Mercusys

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza dwa nowe modele przełączników sieciowych, które zapewniają stabilne i szybkie połączenia w każdym domu czy małym biurze. Proste, ale solidne urządzenia zaprojektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących niezawodnej sieci, która bez problemu obsłuży wiele urządzeń jednocześnie. Dzięki gigabitowym portom oraz cichej pracy, nowe przełączniki MS108GS oraz MS105GS idealnie sprawdzą się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej wymagających środowiskach pracy. Model MS108GS to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują podłączyć większą liczbę urządzeń, takich jak telewizory, rzutniki, komputery czy konsole do gier. Dzięki ośmiu gigabitowym portom, przełącznik zapewnia nie tylko błyskawiczne połączenia, ale także stabilność działania całej sieci. Urządzenie posiada uchwyty do montażu na ścianie.







MS105GS oferuje pięć gigabitowych portów, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy nie chcą rezygnować z wysokiej prędkości, przy mniejszej ilości połączeń To urządzenie idealnie sprawdzi się zarówno w mniejszych przestrzeniach biurowych, jak i domowych, gdzie wydajność sieci jest kluczowa. Kompaktowy rozmiar, a także możliwość montażu na ścianie czynią ten model równie wszechstronnym co MS108GS.



Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o prostocie użytkowania. Dzięki technologii Plug and Play nie wymagają skomplikowanej instalacji ani konfiguracji – żeby cieszyć się szybkim połączeniem, wystarczy je tylko uruchomić. Metalowa obudowa zapewnia trwałość, a brak wentylatora sprawia, że urządzenia działają bezgłośnie, idealnie nadając się do użytku w cichych środowiskach, takich jak domowe biura czy pokoje multimedialne.



Nowe przełączniki Mercusys to połączenie wydajności i niezawodności oferując stabilne połączenie dla wszystkich urządzeń w sieci, a wszystko to w cenie: MS108GS około 75 PLN, MS105GS około 55 PLN. Urządzenia objęto również trzyletnią gwarancją.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link