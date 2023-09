Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miło nam poinformować, że zapowiedziane na Gamescom nowe karty graficzne AMD Radeon RX 7800 XT i 7700 XT trafiły właśnie do sprzedaży. Ponadto firma AMD udostępniła też najnowszą wersję pakietu sterownika AMD Software: Adrenalin Edition, która obsługuje nowe AMD HYPR-RX, AMD Radeon Anti-Lag+ i inne zaawansowane funkcje. Karty graficzne AMD Radeon RX 7800 XT i 7700 XT dołączają także do trwającej do 30 września 2023 roku promocji, w ramach której przy zakupie wybranych kart AMD Radeon i procesorów AMD Ryzen można otrzymać bezpłatnie grę Starfield - wprowadzane dziś modele kwalifikują się do otrzymania Edycji Premium.







W Polsce karty graficzne AMD Radeon RX 7800 XT i 7700 XT będą dostępne w cenach rozpoczynających się od odpowiednio 2699 i 2349 PLN, stanowiąc znakomite rozwiązanie dla graczy szukających wydajnego sprzętu do grania w rozdzielczości 1440p.





- Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 7800 XT i 7700 XT, które skonstruowano w oparciu o przełomową architekturę AMD RDNA 3 i wyposażono w najnowsze funkcje, ażeby zapewnić graczom znakomitą wydajność i wysoką liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. Wyposażone w 16 i 12 GB pamięci zapewniają nawet o 50% większą przepustowość niż produkty konkurencyjne, a przy tym są też wyposażone w specjalne akceleratory AI oferując w tych zastosowaniach średnio 2-krotnie wyższą wydajność niż poprzednia generacja. Tak jak pozostałe układy graficzne z serii RX 7000 wyposażono je także w obsługę DisplayPort 2.1 oraz AV1.

- Nowe FidelityFX Super Resolution (FSR) 3 - następna generacja popularnej funkcji skalującej obraz oferuje znaczny wzrost wydajności w obsługiwanych grach. AMD FSR 3 obsługuje generowanie klatek za sprawą AMD Fluid Motion Frames i danych o ruchu z gry. Technologia ta, tak jak poprzednie wersje, została zaprojektowana tak, aby zapewniać korzyści na wielu platformach sprzętowych, w tym produktach konkurencji i konsolach. Jako pierwsze obsługę AMD FSR 3 otrzymają wczesną jesienią Forspoken i Immortals of Aveum, a kolejne 10 gier otrzyma wsparcie FSR 3 wkrótce potem.

- Nowe funkcje AMD Software Adrenalin Edition - najnowsza wersja pakietu sterownika AMD wprowadza ulepszenia w zakresie wydajności i funkcjonalności. Wśród nowości jest technologia AMD HYPR-RX, która ułatwia korzystanie i zarządzanie jednoczesnym działaniem szeregu technik, aby zapewnić optymalną wydajność. Wśród nich jest także AMD Radeon Anti-Lag+, czyli Anti-Lag redukujący czas reakcji w oparciu o profile przygotowane dla poszczególnych gier.

- Specjalna wersja AMD Radeon RX 7900 XTX Avatar, którą przygotowano dzięki współpracy AMD i Ubisoft. Wyprodukowano tylko 500 sztuk tej wersji, które będą dostępne w ramach specjalnych promocji i konkursów AMD, Ubisoft i partnerów.

















Źródło: Info Prasowe / AMD