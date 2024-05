Nowe karty sieciowe WiFi 6 od TP-Link serii Archer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link prezentuje dwie nowe karty sieciowe ze złączem USB. Archer TX50UH pozwala na uzyskanie prędkości transmisji Wi-Fi do 3000 Mb/s. Zastosowane w tym modelu zewnętrzne, regulowane anteny o wysokim zysku zapewnią stabilną i szybką pracę. Archer TX20U Nano to miniaturowe urządzenie dedykowane posiadaczom laptopów, które pozwala na uzyskanie prędkości transmisji WiFi do 1500 Mb/s. Archer TX50UH wyróżnia się imponującą wydajnością, oferując prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wyposażony w dwie mocne anteny zewnętrzne, zapewnia doskonały zasięg i stabilność sygnału, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników. Dodatkowo port USB 3.0 umożliwia szybki transfer danych, a 1024-QAM poprawia jego efektywność.







Archer TX20U Nano to kompaktowa i przenośna karta sieciowa, idealna dla osób potrzebujących mobilnego rozwiązania. Oferuje prędkości do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, zapewniając szybkie i stabilne połączenia. Miniaturowe rozmiary sprawiają, że jest łatwa w transporcie, a dodatkowo niezwykle wygodna w użytkowaniu. Co więcej, elegancki wygląd sprawia, że możesz podłączyć urządzenie do dowolnego portu USB i pozostawić je tam, nawet wtedy, gdy podróżujesz.



Oba modele są kompatybilne z systemami Windows 10 i 11 oraz umożliwiają modernizację starszego sprzętu do standardu WiFi 6. Dzięki technologii OFDMA i MU-MIMO optymalizuje wydajność sieci, umożliwiając jednoczesne korzystanie z wielu urządzeń, a najnowszy standard bezpieczeństwa WPA3 gwarantuje ochronę sieci. Dzięki nim Twoje połączenia internetowe będą szybsze, stabilniejsze i bezpieczniejsze, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. TP-Link oferuje nowoczesne rozwiązania, które zaspokoją potrzeby zarówno zaawansowanych użytkowników, jak i tych szukających mobilnych, łatwych w obsłudze urządzeń.



Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach: Archer TX50UH około 190 PLN i Archer TX20U Nano około 90 PLN. Karty sieciowe objęto dwuletnią gwarancją.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link