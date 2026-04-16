Nowe karty sieciowe od TP-Link

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Szybka i niedroga modernizacja sprzętu komputerowego stała się prostsza dzięki trzem nowym kartom sieciowym od TP-Link, które właśnie trafiają do sprzedaży. Modele Archer TX23U, Archer TX10E oraz adapter UE310C pozwalają na błyskawiczne przejście na standard Wi-Fi 6 lub Gigabit Ethernet, zapewniając stabilność niezbędną do pracy zdalnej i rozrywki bez konieczności kosztownej wymiany całego komputera czy laptopa. Model Archer TX23U to ultrakompaktowa karta Wi-Fi 6, która dzięki swoim niewielkim wymiarom i niskiej wadze (43.9 mm x 19.4 mm x 7.9 mm; waga 5.8 g) idealnie sprawdza się w każdej sytuacji wymagającej mobilności, pozwalając na swobodne przemieszczanie się z laptopem bez ryzyka mechanicznego uszkodzenia portu USB.







Urządzenie obsługuje standard AX1800, co w praktyce oznacza prędkości dochodzące do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, zapewniając płynne wideokonferencje oraz sprawne pobieranie dużych plików. Co więcej, zastosowanie interfejsu USB 3.0 oraz fabrycznie wgranych sterowników sprawia, że instalacja przebiega błyskawicznie w formule Plug & Play, a wsparcie dla technologii MU-MIMO oraz OFDMA wraz z szyfrowaniem WPA3 minimalizuje zakłócenia, podnosząc poziom bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu.



Dla użytkowników komputerów stacjonarnych poszukujących kompleksowej modernizacji przygotowano model Archer TX10E, pracujący w standardzie AX900. Jest to rozwiązanie typu 2w1, które integruje łączność Wi-Fi 6 o prędkości do 600 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 287 Mb/s w paśmie 2,4 GHz z najnowszym standardem Bluetooth 5.3. Kartę wyposażono w dwie wydajne, regulowane anteny pozwalające na optymalne nakierowanie sygnału, co podczas codziennego użytkowania przekłada się na lepszy zasięg i stabilność połączenia nawet w miejscach oddalonych od routera. Dzięki niskoprofilowemu śledziowi dołączonemu do zestawu, karta z łatwością mieści się w mniejszych obudowach typu mini-tower. Oferuje przy tym wysoką responsywność niezbędną podczas grania online czy pracy z danymi w chmurze, zachowując pełną kompatybilność ze złączem PCI Express.



W sytuacjach wymagających bezkompromisowej stabilności połączenia kablowego doskonałym wsparciem jest UE310C, czyli uniwersalna karta sieciowa Gigabit Ethernet zamknięta w trwałej, aluminiowej obudowie. Dzięki dołączonej przejściówce z USB-C na USB-A, adapter ten staje się wszechstronnym narzędziem współpracującym z niemal każdym urządzeniem, niezależnie od dostępnego portu. Urządzenie działa w trybie Plug & Play i oferuje szeroką kompatybilność z systemami takimi jak Windows, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android, a także z konsolami Nintendo. Zastosowanie standardu USB 3.0 pozwala w pełni wykorzystać przepustowość gigabitowego łącza, co jest kluczowe dla stabilnego strumieniowania w wysokiej rozdzielczości oraz minimalizacji opóźnień w wymagających środowiskach sieciowych.



Modele Archer TX23U, Archer TX10E oraz UE310C są już dostępne w sprzedaży w cenach wynoszących odpowiednio około 90 PLN, 100 PLN oraz 70 PLN. Każdy z nich został również objęty trzyletnią gwarancją producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link