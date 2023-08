Nowe klasyki 4G LTE od myPhone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiaj do sprzedaży trafiły dwa modele klasycznych telefonów myPhone 6410 LTE i HALO 3 LTE. Nowości od polskiego producenta powinny zainteresować wszystkich tych, którzy od telefonu oczekują przede wszystkim dobrej jakości rozmów telefonicznych, przejrzystego interfejsu oraz praktycznych funkcjonalności, które ułatwią funkcjonowanie na co dzień. Technologia VoLTE, z której korzystają obydwa modele, gwarantuje, że wszystkie rozmowy będą wyraźne i zrozumiałe, dzięki czemu użytkownicy mogą się cieszyć stałym i wygodnym kontaktem z bliskimi. To nowy standard w klasycznych telefonach korzystających do tej pory m.in. z wycofywanego aktualnie przez polskich operatorów 3G.







Dodatkowo każdy z nich został wyposażony w wyjmowaną baterię o pojemności 1400 mAh, funkcję Dual SIM, praktyczne złącze USB-C, łączność Bluetooth oraz szereg przydatnych narzędzi takich jak prosty aparat umożliwiający rozmowy wideo oraz mocną latarkę. myPhone 6410 LTE wyróżnia się również przejrzystym wyświetlaczem IPS o rozmiarze 2.4 cala i rozdzielczości 240x320 px, dużymi przyciskami i czytelnym interfejsem. Wszystko to gwarantuje wygodną obsługę na co dzień.



Podobnie jest z telefonem myPhone HALO 3 LTE, który również stawia na komfortowe użytkowanie. Pomóc w tym ma 2.3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240x320 px, dołączona do zestawu stacja ładująca oraz przycisk SOS. W sytuacji kryzysowej wystarczy go nieco dłużej przytrzymać, aby aktywować alarm dźwiękowy, wysłać SMS oraz nawiązać połączenie z wcześniej zdefiniowanymi kontaktami.



Telefony są dostępne w sklepie internetowym producenta i w wybranych elektromarketach. Koszt urządzeń to 199 PLN w przypadku myPhone HALO 3 LTE oraz 149 PLN za myPhone 6410 LTE.

































Źródło: myPhone