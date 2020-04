Nowe laptopy ASUS TUF Gaming

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS zaprezentowała dzisiaj najnowszą rodzinę laptopów TUF Gaming wyróżniających się większą wydajnością i wszechstronnością niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażone w 15-calowe matryce laptopy TUF Gaming A15 i F15, a także 17-calowe modele A17 i F17 oferują świetne wrażenia nieosiągalne dotąd w takiej cenie. Przełomowa architektura procesorów AMD „Zen 2” wchodzi teraz do laptopów wraz z nowymi procesorami AMD Ryzen Mobile serii 4000. Laptopy TUF Gaming A15 i A17 są oferowane w wariantach z różnymi procesorami AMD Ryzen Mobile serii 4000 – aż do opcji z 8 rdzeniami i 16 wątkami.







Te chipy najwyższej klasy oferują dwa razy wyższą moc niż układy poprzedniej generacji, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonać znacznie więcej oprócz samej rozgrywki. Ich wielowątkowa moc idealnie nadaje się do równoległego uruchamiania aplikacji i intensywnej wielozadaniowości, a połączenie udoskonaleń architektury wraz z zastosowaniem najnowocześniejszego procesu produkcyjnego 7 nm pozwoliło uzyskać doskonałą wydajność energetyczną. Laptopy TUF Gaming A15 i A17 wykorzystują moc swoich procesorów w parze z wyjątkowo dynamicznymi modułami RAM typu DDR4-3200, które dodatkowo zwiększają wydajność zarówno w zakresie ogólnej mocy obliczeniowej, jak i podczas rozgrywki.



W dalszej części tego roku laptopy TUF Gaming F15 i F17 będą dostępne z nadchodzącymi procesorami Intel Core 10. generacji.



Bez względu na typ zainstalowanego procesora moc przetwarzania grafiki jest zapewniana przez niezależne karty graficzne NVIDIA GeForce oparte na najnowszej architekturze NVIDIA Turing. Wszystkie modele laptopów TUF Gaming mogą być w maksymalnej konfiguracji wyposażone w kartę graficzną GeForce RTX 2060 wykorzystującą połączenie rdzeni CUDA, RT oraz Tensor dla umożliwienia hybrydowego renderingu z ray tracingiem w czasie rzeczywistym i przyspieszeniem SI. Architektura Turing wyróżnia się także udoskonalonym enkoderem wideo umożliwiającym nagrywanie materiałów wysokiej jakości przy minimalnym obciążeniu procesora – dzięki czemu użytkownicy mogą bez problemu płynnie grać, a jednocześnie streamować przy użyciu tego samego komputera.



Częstotliwości odświeżania wynoszące maks. 144 Hz w modelach 15-calowych i 120 Hz w wariantach 17-calowych w pełni wykorzystują wysokie wartości FPS, jakie można uzyskiwać podczas korzystania z nowych laptopów TUF Gaming. Układy graficzne Radeon zintegrowane w nowych procesorach AMD Ryzen Mobile serii 4000 umożliwiają współpracę technologii zmiennej częstotliwości odświeżania adaptive sync z kompatybilnymi monitorami oraz urządzeniami z adaptacyjną synchronizacją. W wyniku synchronizacji częstotliwości odświeżania monitora z liczbą klatek animacji na sekundę dostarczanych przez system użytkownik cieszy się bardziej płynną rozgrywką pozbawioną efektu „tearingu”, nawet gdy wartości FPS w sposób naturalny zmieniają się w miarę upływu czasu.



Ekrany klasy IPS są oferowane w formacie 15-calowym lub 17-calowym z szerokimi kątami widzenia. Ekrany tych laptopów są z trzech stron otoczone ultrasmukłymi ramkami NanoEdge. Takie rozwiązanie nie tylko pogłębia immersję użytkownika, ale również zwiększa mobilność komputera. W nowych laptopach TUF Gaming zredukowano łączne rozmiary o 7% w przypadku modeli 15-calowych oraz o 8% w wersjach 17-calowych – w porównaniu do komputerów poprzedniej generacji. Każdy laptop jest wyposażony w kamerę internetową do strumieniowania rozgrywki lub prowadzenia wideokonferencji. Jest ona umieszczona na górnej krawędzi ekranu, w postaci subtelnej wypustki w oprawce, która zapewnia wystarczającą przestrzeń na kamerę wewnątrz smukłej konstrukcji, stanowiąc jednocześnie praktyczny uchwyt do wygodnego podnoszenia pokrywy.



Pomimo zmniejszenia ich rozmiarów laptopy TUF Gaming zostały wyposażone w większą baterię o mocy 90 Wh, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się martwić o czas działania podczas zajęć szkolnych, pracy, czy też przebywania w miejscach bez dostępu do gniazd sieciowych. Połączenie energooszczędnych komponentów od AMD i NVIDIA wewnątrz laptopów TUF Gaming A15 i A17 pozwala na maksymalnie 8,7 godzin przeglądania Internetu i 12.3 godzin odtwarzania wideo – użytkownicy uzyskują więc jeszcze więcej czasu na produktywną pracę lub rozrywkę.



w najnowszych laptopach TUF Gaming zastosowano pełnowymiarowe układy klawiatury znane ze sprzętu desktopowego. Rząd przycisków funkcyjnych jest oddzielony, podobnie jak w klawiaturach desktopowych, przy prawej krawędzi znajduje się pełny blok numeryczny do szybszego wprowadzania danych liczbowych, a wydzielone przyciski kursora są ułożone w konwencjonalnym, komfortowym układzie „T”. Klawisz spacji jest również lekko powiększony, dzięki czemu stanowi większy cel dla kciuka podczas rozgrywki.



Każdy przycisk korzysta z technologii Overstroke dla ulepszenia responsywności. Zastosowane przełączniki są aktywowane wyżej w procesie naciskania klawisza, co przekłada się na szybsze rejestrowanie poleceń, zwiększając jednocześnie czas skoku po aktywacji. Wysoka wytrzymałość tych przełączników, szacowana na 20 milionów naciśnięć, gwarantuje długą żywotność godną sprzętu marki TUF.



Podświetlenie RGB całej klawiatury ułatwia rozpoznawanie każdego klawisza i pozwala użytkownikom dostosować kolory i efekty zgodnie ze swoimi upodobaniami. Opcje personalizacji obejmują profile, które mogą automatycznie zmieniać oświetlenie w oparciu o preferencje dostosowane pod kątem konkretnych gier i aplikacji. Profile zawierają również inne ustawienia systemowe, takie jak tryby operacyjne Silent, Performance i Turbo, które regulują zarówno poziom hałasu, jak i wydajność systemu.



Nowe laptopy TUF Gaming oferują mnóstwo możliwości połączeń dla gamingowych urządzeń peryferyjnych i innego sprzętu. Po lewej stronie laptopa użytkownicy mają do dyspozycji dwa gniazda USB 3.2 Gen 1 Type A i jedno USB 3.2 Gen 2 Type-C. To drugie złącze obsługuje monitory z G-SYNC za pośrednictwem swojego dodatkowego trybu DisplayPort 1.4, a dedykowane gniazdo HDMI 2.0b pozwala użytkownikom podłączyć projektor, dodatkowy monitor lub telewizor. Dodatkową opcją połączeń jest kolejne gniazdo USB umieszczone z prawej strony.



Gigabitowa karta sieciowa napędza superszybkie złącze LAN o niskiej latencji – do rozgrywki wieloosobowej. Laptopy TUF Gaming A15 i A17 dysponują również łącznością bezprzewodową za pośrednictwem karty Wi-Fi 5 (802.11ac) wraz z obsługą Bluetooth. Modele F15 i F17 oferują zmodernizowaną łączność w standardzie Intel Wi-Fi 6 (Gig+), który zapewnia szczytową przepustowość połączeń bezprzewodowych dochodzącą do 2,4 Gb/s w przypadku zastosowania kompatybilnych routerów. Ten standard następnej generacji jest również znany jako 802.11ax, i poprawia wydajność w mocno obciążonych sieciach, redukuje opóźnienia podczas czułej na latencję rozgrywki bezprzewodowej, zwiększając jednocześnie przepustowość przesyłania danych dla większej płynności strumieniowania na żywo.



Złącze audio jack typu combo zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny w zestawach słuchawkowych stereo za pośrednictwem DTS:X® Ultra. Dostępnych jest kilka presetów audio dopasowanych do różnych gatunków gier i mediów, jak również funkcja korektora do precyzyjnego dostrojenia ustawień. Udoskonalone głośniki o bardziej przestrzennej konstrukcji dostarczają dźwięk o większej głośności i głębsze basy w porównaniu do rozwiązań poprzedniej generacji.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS