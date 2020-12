Nowe modele foteli Yumisu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Yumisu, producent profesjonalnych, często wybieranych przez e-sportowców foteli, prezentuje najnowsze modele swoich produktów. Minimalizm, elegancja, solidne wykonanie i wysokiej jakości detale to ich cechy charakterystyczne. Fotele Yumisu to produkty najwyższej próby, z łatwością przechodzące wszelkie testy wytrzymałościowe oraz te związane z wysokimi oczekiwaniami. I właśnie ze względu na oczekiwania klientów, firma wprowadziła na rynek nowe modele, oferując nie tylko wygodę i wielkość, ale również różne wykończenia – ze skóry naturalnej, ze skóry syntetycznej oraz materiałowe.







Yumisu No. 2054 to całkowicie nowy model w ofercie polskiego producenta. To uniwersalny fotel o klasycznym wyglądzie w dwóch wariantach: materiałowym lub ze skóry syntetycznej. No. 2054 to prawdziwa elegancja, bez zbędnych bajerów i udziwnień. Nie oznacza to jednak, że nie posiada on wszystkich najlepszych opcji, pozwalających dopasować go do własnych potrzeb. Yumisu No. 2054 to model pozbawiony sztywnej konstrukcji, nie ograniczający ruchów i umożliwiający dostosowanie w pełni regulowanego oparcia do własnych potrzeb. Welurowe poduszki pod kark i odcinek lędźwiowy, które są elementem wyposażenia wszystkich foteli Yumisu, dostosowują się do kształtu pleców, co gwarantuje dodatkowy komfort podczas długich godzin spędzonych w pozycji siedzącej. Ergonomia i wygoda użytkownika jest tu najważniejsza. Mebel ten świetnie odnajdzie się zarówno w pokoju gracza jak i w przestrzeni biurowej.



Elegancki Yumisu No. 2053, obszyty prawdziwą skórą, stworzono bez obierania drogi na skróty i bez żadnych półśrodków. Jest to fotel dla najbardziej wymagających, którzy oczekują dużego komfortu i wygody użytkowania. Model ten posiada stelaż wykonany ze stali niestopowej i wypełniony odlewem zimnej pianki. Podłokietniki 4D zapewniają regulację w czterech płaszczyznach, a fotel został tak zaprojektowany, aby zapewnić zaawansowaną regulację oparcia oraz możliwość zablokowania go w najwygodniejszej pozycji za sprawą mechanizmu ergomultiblock. Skórzany fotel Yumisu będzie stanowił idealne uzupełnienie eleganckiego i funkcjonalnego gabinetu.



Kolejną nowością w rodzinie Yumisu jest No. 2052 w wersji materiałowej. To wielki fotel, oferujący wielkie możliwości. Zaletami tego modelu są: wzmocniona konstrukcja, z łatwością dźwigająca wzrost i wagę większych zawodników oraz materiałowe wykończenie. Został on zaprojektowany z myślą o osobach, które poszukują eleganckiego designu i wysoce komfortowych rozwiązań. Producent postanowił wyjść naprzeciw osób o większych gabarytach, dla których znalezienie odpowiedniego fotela nie należy do najłatwiejszych. No. 2052 może pochwalić się wysokim oparciem, siedziskiem o szerokości 60 cm i gwarancją wytrzymałości do 200 kilogramów. Producent zapewnia także zaawansowaną regulację podłokietników oraz poduszki pod kark i odcinek lędźwiowy, dostosowujące się do kształtu pleców. Pomimo tak solidnej konstrukcji fotel nie wygląda topornie, a duże gumowe koła (60mm) dają solidne oparcie na podłożu i łatwość w prowadzeniu po pomieszczaniu.



Najnowsze fotele Yumisu są już dostępne do zakupu na oficjalnej stronie producenta oraz w sklepie x-kom i RTV Euro AGD w cenie: 1599 PLN za model No. 2052, 2299 PLN za No. 2053 wykończony prawdziwą skórą i >b>1699 PLN za No. 2054.























Źródło: Info Prasowe / AMD