Nowe monitory od AOC z matrycami 4K

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 4

Marka AOC rozszerza ofertę monitorów o dwa modele o oznaczeniach U27B3A oraz U27B3AF. Są to 27-calowe wyświetlacze do pracy biurowej o rozdzielczości 4K. Wyposażono je w matryce IPS o odświeżaniu 60 Hz i możliwość wyświetlania 1,07 miliarda kolorów. Z uwagi na atrakcyjną cenę mogą one przypaść do gustu osobom poszukującym budżetowych rozwiązań, cechujących się bardzo wysoką jakością obrazu.

AOC U27B3A oraz U27B3AF wyposażone są w matryce o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 px. Oznacza to, że zagęszczenie pikseli w tych monitorach wynosi 163 PPI. Duża ostrość i szczegółowość obrazu zapewnia wysoki komfort użytkowania. Sprawdzi się to w zadaniach wymagających precyzji, jak np. praca z grafiką. Zwiększy to również komfort pracy z tekstem, niwelując efekt „poszarpania” czcionek.



Monitory zostały wyposażone w matryce wyświetlające 1,07 mld kolorów (8 bit + FRC), które cechują się również dobrym pokryciem przestrzeni barwowych:

• sRGB: 125%;

• DCI-P3: 99,6%;

• ADOBE RGB: 107,2%.

Oznacza to, że U27B3A oraz U27B3AF mogą zainteresować osoby zaczynające przygodę z fotografią czy edycją materiałów wideo, które nie dysponują wystarczającym budżetem, by zainwestować w droższe rozwiązania dla profesjonalistów.



Model U27B3AF został wyposażony w stabilną podstawę umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 110 mm. Dzięki temu użytkownik może niemal dowolnie ustawić pozycję panelu i tym samym dostosować ją do swoich potrzeb. Stopa w U27B3A nie daje możliwość regulacji wysokości, jednak ona również cechuje się wysokim poziomem stabilności. Rozwiązanie to skierowane jest do osób chcących maksymalnie ograniczyć koszty oraz tych, którzy korzystają na co dzień z uchwytów biurkowych. Montaż na opcjonalnym ramieniu w przypadku obydwu modeli odbywa się za pomocą mocowania VESA 100 x 100.



Modele U27B3A i U27B3AF dołączają do serii B3, oferującej rozwiązania do pracy w domu i w małych lub średnich przedsiębiorstwach. Dotychczas znajdowały się z niej modele 24 i 27-calowe, o rozdzielczościach Full HD oraz Quad HD. Nowe monitory 4K stanowią rozszerzenie tej oferty, by lepiej odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania potencjalnych użytkowników.



Nowe monitory AOC wejdą do sprzedaży w czerwcu. U27B3A w sugerowanej cenie detalicznej 1 071 PLN, a U27B3AF w cenie 1 114 PLN.







źródło: AOC